Bajban van Joe Biden – Egyetlen választói rétegen áll vagy bukik az elnök sorsa?

A Demokrata Párt számára sokáig trivialitás volt, hogy a latinó, vagyis a spanyolajkú és/vagy latin-amerikai országokból bevándorolt lakosság körében egyértelműen vezet, és ebben az egyre népesebb szavazói rétegben a republikánusok labdába sem rúghatnak. A 2020-as elnökválasztáson azonban a vesztes Donald Trump még több latinó voksot szerzett, mint a 2016-oson, a trendek pedig azt mutatják, hogy bár a latinók továbbra is egyértelmű többsége demokrata, egyre népszerűbb körükben a Republikánus Párt is. Mivel pedig a latinók az egyik legdinamikusabban növekvő csoport az Egyesült Államokban, az ő megnyerésük egyre fontosabb lesz a két nagy párt számára, különösen a déli államokban.

Egyre növekszik a latinók számaránya

A latinó népesség száma becslések szerint 62,6 millió fő volt az Egyesült Államokban 2021-ben, ami a teljes lakosság 19 százalékát jelenti. Az elmúlt egy évtizedben a latinó népesség növekedése több mint 20 százalékos volt, ami jelentősen felülmúlja a teljes lakosság 7 százalékos növekedését, ezzel a latinók teszik ki a teljes növekedés 52 százalékát. 1970-ben még csak 5 százalék volt a spanyolajkúak vagy latin-amerikai eredetűek számaránya a teljes népességen belül, de a folyamatos bevándorlás, illetve a nagyrészt katolikus latinók körében az átlagosnál nagyobb születésszám az egyik legdinamikusabban növekvő népcsoporttá tette őket az Egyesült Államokban.

Ennek megfelelően a szavazók körében is jelentős a latinók növekedése, bár számarányukat tekintve kevesebben vesznek részt a választásokon a teljes népességhez viszonyítva. Miközben a teljes lakosságban 19 százalék az arányuk, a 2020-as választásokon alig több mint 10 százalékát adták az összes szavazónak, 16 millió főt. Igaz, ez részben annak tudható be, hogy a latinók között a teljes népességhez viszonyítva sok a fiatal. A teljes szavazókorú lakosság 14,3 százalékát teszik ki a spanyolajkúak a Pew Research Center becslései szerint.

Mindazonáltal a latinó szavazók megnyerése egyre fontosabbá válik mindkét nagy párt számára: 2021 eleje óta a demokraták mintegy 54 millió, a republikánusok mintegy 19 millió dollár értékben költöttek politikai reklámokra a spanyol nyelvű tévé- és rádiócsatornákon.

A latinók hagyományosan demokrata szavazók, de ebben az utóbbi időben szemmel látható elmozdulás történt:

Donald Trump például 8 százalékkal jobban szerepelt a latinók körében 2020-ban, amikor vesztett, mint 2016-ban, amikor nyert.

A november 8-án esedékes félidős választásokon

több olyan csatatérkörzet is van, amelyben jelentős a latinók számaránya, így ezekben a körzetekben ők lehetnek a mérleg nyelve, ez pedig természetesen azt is befolyásolja, melyik párt és milyen arányban kerül többségbe a Képviselőházban és a Szenátusban.

A Szenátust illetően nagy csata várható Arizona, Nevada és Georgia államokban, a Képviselőházat tekintve pedig Kaliforniában, Texasban és Floridában lesznek csatatérkörzetek.

Texasban és Kaliforniában a választásra jogosultak 32, Arizonában 25, Floridában 21, Nevadában 20, Georgiában 4,1 százaléka latinó. A legtöbb latinó szavazó Új-Mexikó államban van, ahol már a szavazásra jogosultak 44 százalékát teszik ki. Arizona, Florida, Georgia, Nevada és Texas a 2020-as elnökválasztáson is csatatérállamok voltak, így a jövőben a latinó szavazók akár az elnökválasztásokat is eldönthetik, hiszen a sajátos elektori rendszer miatt a választás lényegében a csatatérállamokban dől el.

Hova szavaznak a félidős választásokon a latinók?

Az utóbbi hetekben két jelentős közvéleménykutatás készült a latinó szavazók pártpreferenciáival kapcsolatban, az egyik a The New York Times és a Siena College felmérése, a másik a The Washington Posté és az Ipsosé (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban Times-, illetve Post-felmérésként fogunk hivatkozni rájuk). Az előbbi szerint a választásra regisztrált spanyolajkúak 56 százaléka tervez a demokratákra szavazni, 32 százalékuk pedig a republikánusokra. Utóbbi szerint a latinók 63 százaléka szavazna a demokratákra és 36 százalékuk a republikánusokra. (A Post-felmérés mintegy két héttel később készült a Times-felmérésnél, így vélhetően a szavazói hajlandóság nőtt a választáshoz közeledve, ami általános jelenség, de az eltérés fakadhat részben az eltérő módszertanból is.)

Majority of Latino Voters Out of G.O.P.s Reach, New Poll ShowsA New York Times/Siena College poll found Democrats faring far worse than they have in the past with Hispanic voters. But overall, the party has maintained a hold on the Latino electorate. @nytimes — Linda (Hill) September 18, 2022

A Post-felmérés szerint

a latinók közül többen tartják úgy, hogy Joe Biden jól végzi elnöki munkáját: 53 százalékuk elégedett a munkájával, míg 46 százalékuk elégedetlen.

A teljes lakosság körében majdnem fordított a helyzet: a FiveThirtyEight által közzétett „pollok pollja” szerint a választók csupán 42,3%-a elégedett a jelenleg regnáló elnök munkájával, míg 53,2 százalékuk elégedetlen. Donald Trump megítélése egyébként alapvetően rossz a latinók körében: a Post-felmérés szerint 39 százalékuk elégedett a volt elnök munkájával, míg 61 százalékuk ellenzi a politikáját, azon belül 50 százaléknyian nagyon ellenzik.

Mindkét felmérés azt mutatja azonban, hogy

jelentősen csökkent a demokraták előnye a republikánusokhoz képest 2018 óta.

A Post szerint most 27 százalékkal vezetnek a demokraták a latinók körében a republikánusokhoz képest, míg négy éve csaknem 40 százalékos volt a különbség.

Azonban a latinó szavazói réteg sem egységes: jelentős különbségek vannak a városi és vidéki, az idősebb és fiatalabb, a képzettebb és kevésbé képzett, katolikus és nem katolikus, a Délen és az ország más részein élő spanyolajkúak között, illetve az sem mindegy, hogy honnan vándoroltak be.

Döntő különbség van például a hagyományos Délen lakó, illetve az ország más államaiban élő latinók között.

A Times-felmérés szerint a hagyományos Délen a latinók 46 százaléka szavazna a demokratákra és 45 százaléka a republikánusokra (tehát nagyjából kiegyenlített az állás), míg az ország többi részén óriási a különbség: 62 százaléknyi demokrata szavazó áll szemben 24 százaléknyi republikánussal. A különbségek okairól később részletesebben is írunk, de annyit már itt érdemes elmondani, hogy a jelentős területi eltérések oka részben az lehet, hogy az általában szegényebb déli államokban jobban foglalkoztatják a szavazókat a gazdasági, megélhetési kérdések, és más felmérések is azt mutatják, hogy az amerikai társadalom egésze jobbnak ítéli a republikánusok gazdaságpolitikáját, mint a demokratákét.

A vallást tekintve is alapvető különbségek vannak. A katolikusok hagyományosan demokraták (az eddigi két katolikus elnök, John F. Kennedy és Joe Biden is demokrata), míg az evangéliumi protestánsok inkább republikánusok. Régebben a katolikusok egyértelmű többségben voltak a latinók között, de az utóbbi években a protestánsok a körükben is teret hódítottak, ez pedig a republikánusoknak kedvez. Ma már minden 5 latinóból csak 2 római katolikus. A Post-felmérés szerint a latinó katolikusok 63 százaléka demokrata, 36 republikánus, míg az evangéliumi keresztények között pont ez az arány, csak fordítva. Az ateista, agnosztikus és felekezen kívüli latinók körében azonban óriási a demokrata előny: 79 százalékos. (Ez utóbbi beleillik az országos trendekbe: 2018-ban az ateisták 77,3 százaléka volt demokrata, és az ateisták a politikailag legaktívabb „vallási” csoport az Egyesült Államokban.)

A származási országot tekintve is jelentős különbségek vannak. A Post-felmérés szerint a mexikói eredetű latinók 66, a Puerto Rico-i származásúak 56 százaléka demokrata szavazó, míg a kubai eredetűeknél 57 százalékkal a republikánusok vezetnek. Más országokból származók esetén 63 százalékos a demokrata fölény. A kubaiak republikánus párti szimpátiájának elsősorban az az oka, hogy ezek a latinók jelentős részben a kubai szocialista diktatúra miatt hagyták el hazájukat, a Republikánus Párt pedig gyakran bélyegzi „szocialistának” a demokratákat, holott a Demokrata Párt baloldalisága nemcsak a kommunista pártokétól áll nagyon messze, hanem a hagyományos európai szociáldemokrata pártokétól is.

New Post-Ipsos poll of 1,088 Hispanic voters Democrats lead by 63%-36% in support for Congress nationally, similar to 2020 but smaller than Dems' ~40-point margin in 2018. Story w/ -> @EmGusk — Scott (Clement) October 14, 2022

Életkorilag is jelentős eltérések vannak a latinók pártpreferenciáiban,

az idősebbek többsége ugyanis egyértelműen demokrata, de a fiatalok körében látványosan jönnek föl a republikánusok,

ami hosszútávon aggasztó a demokratákra nézve. A 30 év alatti spanyolajkúak 46 százaléka szerint a republikánusok kezelik jobban a gazdaságot, és csak 43 százalékuk szerint a demokraták – mutatta ki a Times felmérése. Nemi eltérések is vannak: a nők egyértelműen Demokrata pártiak, míg a férfiak körében egyre népszerűbb a republikánus párt. A demokraták tehát a legnagyobb veszteséget a fiatal férfiak körében szenvedik el: a 45 év alatti latinó férfiak közül csak 4 százalékponttal szavaznának többen a demokratákra, mint ellenfelükre a november 8-án esedékes választáson.

A Times felmérése a következő konklúziót vonta le azokra vonatkozóan, akik korábban a demokratákra szavaztak, de most a republikánusokra terveznek voksolni:

Nagyobb arányban főiskolai vagy egyetemi végzettség nélküli szavazók, akik számára a gazdaság a legfontosabb kérdés, nagyobb valószínűséggel fiatalok, férfiak és az Egyesült Államokban születtek, de erősen spanyolajkú területeken élnek.

Az okok

A Post-felmérés azt is vizsgálta, hogy melyik témát tartják a latinó szavazók a legfontosabbnak a pártpreferencia választásánál. Az egyértelmű győztes a „növekvő árak” volt 31 százalékkal, ezt követte az abortuszügy 20 százalékkal. 10 százalékkal harmadik a fegyveres erőszak, ezt követte 8, illetve 7 százalékkal a klímaváltozás és az egészségügyi ellátás. 5 százalékos vagy az alatti eredményt ért el sorrendben a bűnözés, a bevándorlás, a faji diszkrimináció, az oktatásügy és a munkahelyek elérhetősége.

31% of Hispanic voters say rising prices are the most important issue in their midterm vote, followed by abortion (20%) and gun violence (10%), climate change (8%) and health care (7%), Post-Ipsos poll finds https://t.co/SlrdpCWylc — Scott (Clement) October 14, 2022

Az abortusz, a fegyvertartás, a klímaváltozás, a bevándorlás vagy az egészségügyi ellátás kérdésében a latinók inkább a demokratákkal értenek egyet, ami a kormányzó párt felé húzza a szavazókat. A legfontosabb kérdés viszont láthatóan az infláció és az emelkedő árak, amelyek kezelésében viszont a latinók szerint a republikánusok jobbak, ahogy a bűnözés kezelésében is.

Washington Post-Ipsos Poll: Hispanic voters trust Democrats more on many issues, but not on economy. ( ) Details: @sfcpoll — Opinion (Today) October 15, 2022

Ugyanakkor a baloldali gazdaság- és társadalompolitika, illetve az a vélekedés, hogy a Demokrata Párt továbbra is a munkásosztály pártja (10-ből 6 latinó így véli), a mostani kilengés ellenére is alapvetően a demokraták mellett tartja az általában az alacsonyabb jövedelmi csoportokba tartozó latinókat. A Republikánus Párt továbbra is inkább tűnik az elit pártjának, nem utolsósorban pedig a fehér, angolszász, protestáns (WASP) amerikaiak pártjának, akik sokszor nem jó szemmel nézik a spanyolajkúak bevándorlását.

Az amerikai pártpreferenciákat egyre inkább meghatározzák az olyan kulturális, életmódbeli kérdések, mint az abortuszügy – különösen a Legfelsőbb Bíróság idén júniusi ítéletét követően, ami lehetővé tette a szigorúbb abortuszszabályozást, amelyet azóta számos republikánus többségű államban már be is vezettek –, vagy éppen a faji és gender kérdések, a „woke”, amelyet nemcsak magyarra, spanyolra is nehéz lefordítani. A latinó szavazók 40 százaléka szerint a Demokrata Párt túl messze ment a „woke” ideológia képviseletében, ugyanakkor 37 százalékuk szerint nem ment elég messze – mutatta meg a Times-felmérés.

A latinók 58 százaléka támogatja a Black Lives Matter mozgalmat, csaknem kétharmaduk szerint az abortuszt minden vagy a legtöbb esetben engedélyezni kellene. Még a republikánus latinók 40 százaléka is ellenzi a Legfelsőbb Bíróságnak az abortuszjog korlátozását lehetővé tévő döntését. A fegyvertartás kérdésében a latinók 49 százaléka ért egyet a demokraták szigorúbb, 34 százalékuk a republikánusok engedékenyebb szabályozásával a Times-felmérés szerint.

A New York Times/Siena College poll found Democrats faring far worse than they have in the past with Hispanic voters. But overall, the party has maintained a hold on the Latino electorate. https://t.co/U3xR6DB84o — The (New) September 18, 2022

Érdekes, hogy a latinók egyharmada támogatja egy az Egyesült Államok és Mexikó közötti fal megépítését, ami Donald Trump egyik 2016-os választási ígérete volt. A latinók többsége a migráció kezelésében a demokratákkal ért egyet, de ez inkább az olyan kérdésekre vonatkozik, mint hogy törvényesítsék az országba már bevándorolt spanyolajkúak ott-tartózkodását. A jelenlegi illegális migrációval szemben már az Amerikában élő latinók is egyre keményebben lépnének föl.

Összességében elmondható, hogy

a demokraták latinó szavazók körében tapasztalt visszaesése elsősorban annak köszönhető, hogy fontosabbá váltak a gazdasági, megélhetési kérdések, az emelkedő árak, és ezeket a többség szerint a republikánusok jobban kezelik, mint a demokraták.

Különösen a szegényebb Délen élő, alacsonyabb végzettségű, alapvetően családfenntartó fiatalabb vagy középkorú férfiak fordultak inkább a republikánusok felé, a fiatalabb nők viszont többek között az abortuszkérdés miatt inkább maradtak a demokratáknál. A latinók szavazási hajlandósága azonban továbbra is alacsony: a regisztrált szavazók csak 60 százaléka mondta biztosra, hogy részt vesz a november 8-i félidős választásokon.

Címlapkép: Joe Biden még elnökjelöltként latinó vezetőkkel találkozik 2020. október 9-én Las Vegasban. Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images