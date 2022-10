Egyszemélyi hatalom épül Kínában - egy furcsa kivezetés háttere

A hétvége bizarr eseménye volt, hogy a Kommunista Párt kongresszusáról kikísérték (vagy inkább kivezették) Hu Csin-tao volt kínai elnököt, Hszi Csin-ping hivatali elődjét. Ez esetről videó is készült, ez alapján nem tűnik úgy, hogy Csin-tao önként távozott. Salát Gergely sinológus szerint akár az is előfordulhat, hogy a jelenettel az egyszemélyes hatalmat építő Hszi Csin-ping üzenni akart.

Hu Csin-tao két ötéves ciklust töltött az ország élén, 2002 és 2012 között a Kínai Kommunista Párt főtitkára, 2003 és 2013 között pedig Kína elnöke volt.

Salát Gergely az Info Rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy valószínűleg sosem fogjuk megtudni, pontosan mi történt, noha a kínaiak kiadtak egy hivatalos magyarázatot, miszerint Hu Csin-tao eleve rosszul volt.

„Ez egyébként igaz is. Nem mutatták a kamerák, de később visszatekerték különböző Kína-szakértők az eseményeket, és amikor bejött Hu Csin-tao a terembe, akkor is kísérték. Fontos szavazásról volt szó, erre bekísérték, leszavazott, aztán az orvosai tanácsára bejöttek érte, és elvitték. Ez a hivatalos magyarázat. Nincs itt semmi látnivaló, egyszerű egészségügyi problémáról volt szó” – mondta Salát Gergely, aki szerint ez az egyik lehetséges magyarázat.

„Természetesen más verzió is elképzelhető. Ha ez az igaz, akkor csak az lehet, hogy Hszi Csin-ping így akarta megmutatni a párttársainak, hogy tényleg bárkit tényleg bármikor bárhonnan el lehet vinni."

Ez nagyon durva forgatókönyv, mert a kínai politikai kultúrára nem jellemző ez a fajta teljesen nyílt megfélemlítés, illetve az, hogy ezeket a hatalmi harcokat, leszámolásokat a nyilvánosság elé hozzák, ezeket titokban szokták elintézni.

A két politikus viszonya nem volt ideális, voltak érdekellentéteik a szakértő meglátása szerint. Felidézte, hogy Hszi Csin-ping nekiállt Hu Csin-tao elődje, Csiang Cö-min emberei eltakarításának, ebben Hu Csin-tao asszisztált, de aztán az ő embereit is átállította a maga oldalára vagy eltávolította a hatalomból.

„Éppen az adott jelenet előtti percekben került sor a központi bizottság új tagjairól szóló szavazásra, és ezzel eltávolította a vezetésnek még a közeléből is az utolsó embereket, akiket még annak idején Hu Csin-tao hozott be” – hívta fel a figyelmet Salát Gergely.

A pártkongresszuson a személyi döntések mellett a másik fontos esemény az volt, hogy meghosszabbították Hszi Csin-ping mandátumát, így harmadik ciklusra is hatalmon maradhat. A szakértő szerint már az előző kongresszus is és ez is Hszi Csin-ping hatalmának megerősítéséről szólt, „Hszi Csin-ping über alles” van. Ez lépésről lépésre történt.

„A kínai pártlap hétfői címlapján egy hatalmas Hszi Csin-ping-kép van, és még hat bélyegkép az állandó bizottság többi tagjairól. Az öt, tíz meg húsz évvel ezelőtti ugyanilyen címlapokon sokkal kisebb volt a méretkülönbség a nagyfőnök és a másodvonal képei között. Ez is jelzi, hogy egyszerűen az a kollektív vezetés, az a politikai kultúra, ami Hu Csin-tao alatt még jellemző volt, mára teljesen megszűnt, és

most Kína visszatért az egyszemélyi vezetéshez

– mondta a sinológus.

Friss hír, hogy lassabb lesz a kínai gazdaság idei növekedése, mint amire számított a vezetés. Salát Gergely ennek kapcsán elmondta, hogy nincs a kongresszusnak olyan hivatalos dokumentuma, amiből az derülne ki, hogy a gazdaságpolitikában hirtelen fordulatot terveznek. Így vélhetően továbbra is

tartják magukat a zéró Covid-politikához,

viszik tovább a futó, nagyon ambiciózus programokat (kutatás-fejlesztés, csúcstechnológiai fejlesztés),

marad az a Hszi Csin-ping alatt meghonosodott hozzáállás, hogy a korábbi több évtizedes gyakorlattal ellentétben igazából már nem a GDP a legfontosabb, sokkal szélesebb körű szempontokat vesznek figyelembe.

Utóbbira példaként a zéró Covid-politikát hozta Salát Gergely, hiszen az ahhoz való ragaszkodás visszavetette a gazdaság növekedését. Mint mondta, alapvetően biztonsági szempontok kerülnek a GDP elé.

