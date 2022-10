Újabb posztszovjet állam szállt bele páros lábbal Oroszországba

Azerbajdzsán az elmúlt években óvatosan nyilatkozott az Oroszországgal fennálló kapcsolatáról. A kaukázusi állam régóta egyensúlyozott a szövetséges Törökország, és Moszkva között, úgy tűnik azonban, hogy a legutóbbi örmény-azeri határincidens, valamint a térségben mediátori szerepet betöltő Oroszország tétlensége megkönnyítette Baku számára az oldalválasztást.

Azerbaijjan officially sides with Ukraine. Today they called Russia an occupier, aggressor and condemned Moscow for crimes against humanity in Ukraine on national television. They also threatened Iran with the separation of Azerbaijanis from Tehrans rule. pic.twitter.com/FRE0emIeul