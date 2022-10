Elmagyarázta Kadirov, miért akarja Oroszország most éppen sátánmentesíteni Ukrajnát

Úgy néz ki, Alekszej Pavlov után Ramzan Kadirov is erősen felkapta az új retorikai elemet, mellyel az oroszok az Ukrajna ellen viselt háborút indokolják: részletesen magyarázta el a csecsen vezető Telegram-csatornáján, hogy miért van szükség Ukrajna „sátámentesítésére.”

Mint ismert, Oroszország egyik fő követelése Ukrajnával szemben a „nácimentesítés” volt, ezt olyan jól abszolválta a Kreml, hogy elfogták, majd elengedték büntetés nélkül az általuk „főnácinak” tartott Azov nemzeti gárdista alakulat vezetőit.

Az Oroszországban is hatalmas felháborodást keltő azovos incidens óta a nácimentesítést már nem igazán emlegeti a Kreml, Alekszej Pavlov, orosz biztonsági tanácstag viszont a napokban új magyarázatot talált az Ukrajna ellen viselt háború szükségességére: ez pedig Ukrajna sátánmentesítése, sátántalanítása, vagy desátánizációja.

A Sátán elleni harc a csecsen vezető, Ramzan Kadirov retorikájában nem teljesen új dolog, korábban többször is sátánistának hívta Ukrajna vezetőit és a nyugati országokat. Most viszont – jó eséllyel Pavlov megszólalásának apropóján – részletesen is kifejtette, miért van szerinte erre szükség.

Kadirov friss Telegram-üzenetében azt írja, hogy szerinte a Nyugaton „sátánista demokrácia” van, ahol az ateisták jogait védik, a hívők jogain viszont szándékosan taposnak. Kadirov úgy látja, a nyugati országokban szándékosan szakítják el a gyerekeket a „hagyományos értékeket képviselő” családoktól és adják őket oda azonosnemű családoknak. A csecsen vezető szerint a nyugaton „minél inkább "felszabadult valaki az öve alatt," annál értékesebb embernek tarja a közösség.

Kadirov felidézi, hogy Groznijban is tüntettek a helyi lakosok, amikor nyugati országokban Mohamed-prófétán élcelődő rajzok jelentek meg, most arra kéri a Kaukázus muszlim lakosságát, hogy teljesítsék abbéli ígéreteiket, melyek szerint „Európába mennek harcolni” azért, hogy megbüntessék ezeket az embereket.

Hol vannak most a hőseink? Egy önmagát tisztelő muszlim nem keres kifogásokat. Wallah, ez a dzsihád!

– zárja gondolatait a csecsen vezető.

Címlapkép: Kremlin.ru