Furcsa fényképek: orosz harckocsizóktól loptak egy trükköt a német páncélgránátosok?

A harckocsik, harcjárművek improvizált páncélzattal való megerősítése, szabadon föllelhető anyagokkal való álcázása régi megoldás, a második világháború óta elég gyakran találkozni vele különféle konfliktusokban, modern, NATO-haderők tagjai azonban ritkán élnek ilyen módszerekkel.

Az orosz-ukrán háborúban az orosz és ukrán harcjárműveket viszont elég gyakran látni különféle improvizált páncélzatokkal, álcával, legyenek ezek farönkök, gumiabroncsok, lepedők vagy random háztartási törmelék. Legutóbb amúgy a háborúban hivatalosan nem résztvevő Fehéroroszország harcjárműveiről készültek ilyen képek.

