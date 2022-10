Különleges orosz fegyvert pillantottak meg egy videón – Ez még a legendás Kalasnyikovnál is jobb?

A KORD 6P67 az AEK-971-es gépkarabély továbbfejlesztett változata: egy olyan, modern kézifegyverről van szó, melyet párhuzamosan fejlesztettek az orosz haderő által épp most rendszeresített AK-12-es gépkarabéllyal.

A 6P67 papíron szinte minden tekintetben jobb az AK-12-esnél: elvileg sokkal pontosabb és könnyebb, mint a Kalasnyikov-konszern új gépkarabélya. Cserébe sokkal drágább is, ezért csak nagyon limitált példányszámban gyártották.

Eddig azt lehetett gondolni, hogy a 6P67-est csak a különleges erők használják, nemrég viszont feltöltött az orosz védelmi minisztérium egy videót arról, hogy a kézifegyvert egy orosz gyalogsági alakulat kiképzésén is használja az egyik instruktor. Éles bevetésen még nem láthattuk a fegyvert.

At the Vladimir training area where mobilized soldiers were being trained, an instructor was spotted with a rather special rifle.A KORD 6P67. Formerly known as the A545. A gun developed from the AEK-971. I doubt we'll get to see one in the wild in Ukraine though. pic.twitter.com/7ri3LhuiPe