Páncélosokat vitt Moszkva utcáira Putyin elit testőrsége, megy a találgatás, hogy mi történhetett

Több orosz hivatalos (pl. Zvezda News) és nem hivatalos (VK) oldalon is megjelentek felvételek arról, hogy a magas rangú orosz tisztségviselők védelmével megbízott Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSzO) nagyszabású gyakorlatot hajtott végre tegnap este Moszkvában. A gyakorlatban még valamilyen BTR típusú páncélozott járművek is részt vettek.

Vehicles belonging to Russia's federal protective service were seen in the streets of Moscow near the Federation Council building. Pro-Russian Telegram outlets say this is due to pic.twitter.com/v4SmPFZ9fP