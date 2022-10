Megjött a figyelmeztetés: jövőre újra felrobbanhatnak az élelmiszerárak a háború egyik, keveset emlegetett hatása miatt

Az orosz-ukrán háború eddigi egyetlen békés sikere a Törökország, ENSZ és a háborús felek által aláírt, elsősorban az ukrán gabonaexportot lehetővé tevő megállapodás, amit a Közös Koordináció Központ felügyel. Amir Abdulla, a hivatalos nevén "fekete-tengeri gabonakezdeményezés" ENSZ által kinevezett koordinátora lapunknak adott exkluzív interjújában a kukorica szerepéről, a megállapodást mozgató piaci folyamatokról, az orosz érdekekről, illetve azok esetleges hiányáról, a műtrágyaexport problémáinak a jelentőségéről, és az afrikai éhínségről is beszélt.

Portfolio: Az első hetekben 83 és 0,7 %, majd másfél hónap után 55 és 22 % volt a kukorica és a búza aránya az Ukrajnából exportált gabonák között. Miért dominál ilyen szinten a kukorica a búzával szemben, miközben a világ fejlődő részein lévő éhínség megoldása kapcsán sokkal inkább a búzát gondolnánk fontosnak?

Amir Abdulla: Úgy gondolom, hogy 2-3 módon érdemes a kérdést megközelíteni. Az első ezek közül, hogy mi volt egyből elérhető abban a pillanatban, amikor újra tudott indulni az export. A legelső útrakelő hajók például már hónapok óta kukoricával megpakolva várták, hogy elhagyhassák a kikötőiket.

Amellett, hogy mi volt elérhető egyből, az is egy fontos szempont volt, hogy mit kellett Ukrajnának leggyorsabban eladnia, és ebben meghatározó volt, hogy a gabona valószínűleg jobban volt tárolva, mint a kukorica.

A második szempont, hogy a piac milyen termékekre tartott igényt abban a pillanatban. Például a kukorica, bár természetesen emberi fogyasztásra is alkalmas, részben állati takarmánynak ment. A harmadik faktor, hogy a kukoricából számos más terméket is elő lehet állítani, és sokféleképpen fel lehet használni. Ezen túlmenően azonban számos országban, köztük több afrikai országban is a kukorica az alapvető étkezi gabona, nem pedig a búza. Tehát összefoglalva fontos, hogy azon termények kapcsán, amelyek ezen a korridoron keresztül mozognak nem az egyéni, hanem a piaci igények szabják meg, hogy mikor és milyen mennyiségben kerüljenek szállításra.

Mennyire jellemző, hogy a fejlődő országokban a kukorica és kukoricatermékek határozzák meg az emberek táplálkozását, legyen szó akár Észak-Afrikáról, a Közel-Kelet országairól, vagy Bangladesről?

Ezekben az országokban különböző gabonafélék adják a táplálkozás gerincét. Észak-Afrikában és a Közel-Keleten leggyakrabban a búza, aminek a lisztjét kenyérhez használják, valamint a bulgur és még a rizs, a kukoricát nem igazán használják széles körben.

Subszaharai Afrikában ezzel ellentétben jelentős a kukoricafogyasztás. Érdemes lenne megnézni, hogy amikor az orosz-ukrán háború következtében a háborúban érintett országokból ideiglenesen leállt a kukoricaexport, akkor Európa az afrikai piacokról próbált-e kukoricát szerezni.

Amennyiben így volt, az valószínűleg megemelte az árakat Afrikában. Valahonnan mindenképp pótolni kellett a kukoricahiányt. Dél- és Kelet-Afrikában a kukorica megelőzi a gabonát a fogyasztási arányban, ennek értelmében ezt is termesztik inkább. Az egyik ENSZ-es kolléga mondta például, hogy Kenyában voltak kereskedők, akik az árak emelkedése miatt felhalmozták a kukoricát és nem értékesítették, de ahogy az ukrán export megkezdésével az árak is csökkenni kezdtek, egyből eladták a helyi piacokon. Egyszerre lett így ott több kukorica és is alacsonyabb árak. Tehát a korridoron keresztüli kukoricaexport nemcsak önmagáról, hanem a máshol rendelkezésre álló kukoricáról is szól.

Várható-e, hogy a későbbiekben is ezek az arányok maradnak a kukoricát és a búzát illetően?

Érdemesebb lehet majd az arányokat hosszabb időtávon megnézni, nagyjából egy évet kell várnunk talán, hogy kiderüljön, milyen arányok állnak be. Ugyanis, ami eddig volt, az csak egy pillanatképet adott arról, hogy mi volt éppen elérhető, milyen hajók voltak akkor elérhetőek, és ki volt az, aki elsőként mert kockáztatni. Mert azért lássuk be, az első szállítmányok elindítása nagy rizikóval járt.

Úgy gondolom, hogy a jelenlegi százalékok idővel változni fognak. Amiatt is, mert amikor elkezdődik az új búza aratási időszaka, mindenképp el kell adni a régit, és emellett a kukorica aratási szezonja is mindenképp fontos tényező lehet.

Az Ocean S gabonaszállító-hajó átvizsgálás előtt (UN Photo).

Hogy áll az orosz gabonaexport? Korábban Bergyanszkból és Szevasztopolból útnak indultak hajók állítólagos ukrán gabonával, most úgy tűnhet, hogy nem igazán aktívak az oroszok a fekete-tengeri gabonakereskedelemben.

Mivel az orosz gabonakivitel nem része a megállapodásnak, ezért a korridoron át sem érkeznek orosz hajók egyelőre. Attól függően, hogy Oroszország és Ukrajna miben tud megállapodni, ez még változhat a későbbiekben természetesen.

Eközben azonban számos orosz hajó van jelen a Fekete-tengeren, de ezek a korridortól délre, illetve keletre mozognak, a konfliktusos övezetet elkerülve.

Mivel a korridorunkon áthaladó hajókat folyamatosan felügyeljük egy kereskedelmi forgalomban elérhető tengeri nyomkövetőrendszerrel, azt látjuk, hogy sok más hajó is jelen van az említett egyéb útvonalakon, és ezek elsősorban orosz hajók. Nem tudjuk, hogy ezek a hajók mit szállítanak és merre tartanak, azonban valószínűleg elsősorban gabonaszállító hajókról van szó.

A megállapodásban szerepel egy rész, amely az orosz gabonaexport megkönnyítéséről szól. Beletartoznak ebbe bármilyen szinten a megszállt ukrán területek?

Amikor az ukrán gabonaexport-megállapodás aláírásra került, egy másik memorandumot is aláírtak, ami az orosz export könnyítését szolgálta.

Azt fontos megjegyezni, hogy nincsenek az orosz élelmiszerek, és műtrágya exportjára vonatkozó szankció életben jelenleg, csak pénzügyi szankciók.

A memorandumban az szerepelt, hogy az ENSZ segít Oroszországnak az élelmiszer- és műtrágyaexporthoz szükséges pénzügyi problémákat illetően. Ezek a segítségek azonban csak olyan árucikkekre vonatkoznak, amelyeket a konfliktus előtti Oroszország területéről indítanak útra.

Mit lehet mondani a megállapodásban szereplő műtrágyákról? Lehet-e világméretű probléma a hiányuk miatt?

Úgy gondolom, hogy már van is világméretű probléma a műtrágyahiányból. Egyfelől nincs elég belőle, másfelől az árak magasabbak, mint valaha.

Ebből az következik, hogy a hiány miatt kevesebb lesz világszinten a termés, de a magas műtrágya árak miatt a termékek ára is megemelkedik majd.

A rendelkezésre álló mennyiség csökken, mindeközben a termékek ára növekszik. Ebből nyilvánvalóvá válik, hogy globális megoldást kell találnunk a műtrágyaproblémára. Eddig nagy erőkkel dolgoztunk ezen, de nem gondolom, hogy van látható változás.

Mennyire hasznos jelenleg az oroszok számára a megállapodás? Putyin elnök kinyilvánította abbéli nemtetszését, hogy szerinte Oroszország nem profitál a megállapodásból. Befolyásolhatja-e az eredeti 120 nap meghosszabbítását?

Elsőnek leszögezném, hogy nem ismerem részletesen a megállapodás többi részét. De tegyük fel, hogy amit Putyin állít, igaz, akkor meg tudom érteni az orosz fél frusztrációját. Az általunk is felügyelt megállapodás keretében nincs orosz gabonaszállításról szó, tehát Oroszország még valóban nem profitál pénzügyileg ebből a korridorból. Mindazonáltal ez mégis egy olyan dolog, ami alapján Oroszország a kialakult helyzetben a nemzetközi közösség megítélés alapján együttműködőnek tekinthető. Mindenképp pozitívnak érzem, hogy a jelenlegi helyzetet tekintve, van legalább egy ilyen pont.

Ami az egyezmény meghosszabbítását illeti, el tudom képzelni, hogy úgy látják, nem érdemes ezzel nekik tovább foglalkozni, mert számukra semmit nem hoz. Ugyanakkor a másik oldalon az ő kereskedelmüket illetően, ami például a műtrágyát illeti, valószínűleg a pénzügyi szankciók jelentik a fő problémát. Ha én az oroszok helyében lennék, nem akarnám, hogy ez a megállapodás véget érjen, mert az az ő exportjuk beindításával kapcsolatos tárgyalások eddigi eredményeit is semmissé tenné.

Másodsorban, a fekete-tengeri megállapodás aláírásakor a felek abban is megállapodtak, hogy nemcsak élelmiszer és gabona, hanem műtrágya és ammónia szállítható, és az ammónia Oroszországból jönne.

De kell lenni egy megállapodásnak Ukrajna és Oroszország között, hogy hogyan tudják az oroszok az ukrán kikötőkbe juttatni az ammóniát. Van egy vezeték, de a mai napig nincs megállapodás a felek között.

Ezért úgy gondolom, ha ez a megállapodás megszületne, Oroszországnak erősen érdekében állna a fent említett megállapodás meghosszabbítása.

Gabonaszállító-hajó átvizsgálása (UN Photo)

Egy korábbi interjúban azt mondta, hogy a kereskedelmi útvonal helyreállítása után a piaci mechanizmusok vehetik majd át az uralmat, és majd a piac fogja onnantól szabályozni a folyamatokat. Ha ez így lesz, hogy várhatjuk el, hogy a nyugati országoktól kevesebbet, az afrikaiak pedig több gabonát vásároljanak?

Ez egy nagyon jó meglátás, de ez piacgazdaság.

Ha valóban szükség van az afrikai országok támogatására, akkor a nyugat feladata lenne, hogy kétoldalú megállapodásokat kössenek velük, a piaci dinamikákba beavatkozva.

Számos olyan eset van, hogy afrikai államok csökkentett áron, vagy más országok által adott kölcsönök révén jutnak hozzá egyes árucikkekhez. A nemzetközi közöségből sokan szeretnék, ha a korridoron keresztül egyre több ukrán exportárú érkezzen. Szeretnék, ha ebből Afrikába is jutna, de ezt különböző más eszközökkel is támogatni kell (hozzájárulások, kölcsönök), de jelenleg ez egy kereskedelmi megállapodás. Még a humanitárius élelmiszerszállítmányok is kereskedelmi megállapodás keretein belül érkeznek, ugyanis több ország (USA, Svédország, EU és más országok) anyagi hozzájárulásával a World Food Program juttatta el ezeket a szállítmányokat piaci mechanizmusokhoz alkalmazkodva.

Azt is említette a korábbi interjújában, hogy a Törökországba érkező gabonát részben más országokba exportálják. Vannak ezzel kapcsolatos adatok?

Nehéz erről adatokat szerezni, ugyanis elsősorban arról áll rendelkezésünkre információ, amit Törökország exportál. Nem tudunk pontos adatokat felmutatni arról, hogy Törökország mit visz ki, ami a megállapodás keretein belül került be az országba. Következtetni tudunk, például azt tudjuk, hogy egyes, a Word Food Programhoz tartozó gabonaszállító hajók, amelyek Törökországba érkeznek, itt lerakják a szállítmányukat, ami feldolgozásra kerül, és innen az lisztként kerül tovább szállításra. Valószínűsítem, hogy több termékkel is ez történik, de pontos adataink nincsenek, talán Törökországnak lehet.

Az EU is tett hasonló nyilatkozatot, ami arra vonatkozik, hogy az Ukrajnából érkezett termékek egy részét tovább exportálják az EU-n kívüli országokba.

Mennyire vannak tele jelenleg az ukrán gabonasilók?

A gabonasilók töltöttségi állapotáról nem állnak rendelkezésünkre adatok. Azt tudjuk, hogy amikor elkezdtük az exportot, akkor huszonegynéhány millió tonna volt a silókban, amiből mostanra 6 millió tonna már elszállításra került. Tehát, amit magabiztosan állíthatunk, hogy a 6 millióval kevesebb van most ott, mint mikor elkezdtük.

Most például, amikor az új aratás is megkezdődött, sok esetben ezek a teherhajók nem is a silókból, hanem egyenesen a tehervonatokról veszik át a frissen begyűjtött gabonát, mert logisztikailag ez egyszerűbb és gyorsabb.

Ha a megállapodás folytatódik, akkor lesz hely a silókban és raktárakban az újonnan learatott gabonának.

Abban az esetben viszont, ha a megállapodás véget ér, az sok gondot fog okozni az ukrán gazdáknak,

ez pedig azzal fog járni, hogy sok terményt elveszítünk ebből az aratásból, ami nagy gond lesz a következő aratás kapcsán is, mert nem lesz a gazdáknak a következő vetési időszakra elég pénzük.

Volt-e igény arra az export megkezdése óta a résztvevő felek részéről, hogy a megállapodás egyes részeit megváltoztassák akár most, akár a 120 napos eredeti keret lejárta után?

Meglepő, de valódi panasz nem érkezett a megállapodást illetően. Láthatóan működik a folyamat. Az ellentétek inkább olyan részletek kapcsán kerülnek felszínre, mint például a szállítás során az Ukrajnába érkező üres teherhajók átvizsgálása, mivel Ukrajna minél gyorsabban szeretné, ha ez megtörténne, Oroszország pedig azt szeretné, hogy minél alaposabb legyen az átvizsgálás. Ez egy vitás kérdés, mindazonáltal eddig senki nem kérte a megállapodás felülvizsgálatát.

Oroszország kapcsán a fontos probléma az, hogy bár ez a megállapodás az orosz műtrágya és ammónia exportjára is vonatkozott, de nem látszik, hogy bármi hatása lenne eddig a valóságban.

Ennek a problémának az orvosláláshoz, azonban nem kell az egyezményt magát megváltoztatni, hanem a két ország közötti megállapodásokra van szükség, ami azonban a jelen politikai légkörben nem feltétlenük könnyű, de az ENSZ megpróbál aktív szerepet vállalni a párbeszéd élénkítésében.

Tervezik-e később az ukrán gabonaexport-megállapodás kiterjesztését más kikötőkre, mint például Mikolajiv?

Mikolajiv volt az egyik legfontosabb gabonaexport kikötője Ukrajnának a háború előtt, ezért Kijev mindenképpen bele szeretné venni a megállapodásba, az eredi egyezményben ugyanis említésre került, hogy további ukrajnai kikötők is bekerülhetnek a későbbiekben. Véleményem szerint az, hogy ez valóban meg fog-e történni, leginkább a megállapodás meghosszabbításától függ.

Ellenőr egy Ukrajnából kihajózó gabonaszállító-hajón (UN Photo).

Igaz-e az az orosz vád, vagy bármilyen része, hogy az EU-országok pénzügyi nyomást gyakorolnak az ukránokra, hogy a feltörekvő országok helyett nekik adják el a gabonájukat?

Ami biztos, hogy valamennyi árucikk, ami az esetünkben érintett, mind a piaci igények alapján cserél gazdát, nem pedig az EU ukránokat illető, esetleges pénzügyi nyomása miatt.

Tehát az eredeti vádat nagyon valószínűtlennek tartom, ugyanis a vásárlóerő dönti el, hogy hova adják el a terményeket.

Amit mi meg tudunk tenni a részünkről a nehezebb helyzetben lévő országokért, hogy a humanitárius segélyeket szállító teherhajók vizsgálatát, amennyire lehet, felgyorsítjuk.

Mit lehet tenni a többé-kevésbé stagnáló ukrán gabonaexport felgyorsítása érdekében? Mennyire nehéz új, nem török ​​hajókat bevonni?

A hajókat illető helyzet jelentősen javult, az érintett hajók száma nagymértékben növekedett.

Érdekes módon mondhatnánk, hogy a megállapodás valamilyen mértékben a saját sikerének az áldozata lett, ugyanis jelen pillanatban nagyjából 80 hajó vár átvizsgálásra.

A legkézenfekvőbb dolog, amit tehetünk, hogy meggyorsítjuk az átvizsgálást, mert a személyzet létszáma miatt az egyes napokon átvizsgálható hajók száma véges. Ebből következik, hogy elsődleges feladatunk a vizsgálatban résztvevők számának a növelése, amihez az kell, hogy az érintett országok minegyikének és az ENSZ-nek is több embert kell delegálnia erre a feladatra. A hajók száma és mérete azonban ma már nem probléma. Amikor elkezdődött az egész folyamat, akkor még csak kisebb kapacitású hajók voltak érintettek benne, azonban ebben is jelentős változás állt be, a napokban például egy több mint 60 ezer tonnás óriási szállítóhajó is érkezett.

Mely konkrét országokat érinti leginkább az ukrán gabonahiány?

Egyiptom és a Közel-Keleti országok, amelyek az ukrán export korábbi nagy felevőpiacaiként a legjobban érintettek.

Emellett azonban az összes ország érintett, hiszen azok az országok, amelyek elsősorban az ukránoktól vettek gabonát, most más piacok után kellett, hogy nézzenek, így pedig az árak globálisan mindenhol emelkedni kezdtek, egy világszintű probléma jött létre.

Északkelet-Afrikában már korábban kialakult egy humanitárius válság. Milyen léptékű ez, és mit tehet az ENSZ ennek a megoldása érdekében? Hogyan befolyásolhatja ezt az ukrán gabonaexport, okozhat-e ez a válság áttételesen egy újabb migrációs hullámot?

A humanitárius válság Északkelet-Afrikában igencsak valós. Az azonnali megoldáshoz növelni kell a humanitárius hozzájárulásokat a térségben segédkező szervezeteknek (WFP, UNICEF, Vöröskereszt stb.). Felajánlásokra van szükség az éhezés azonnali enyhítésére. Ezekből a szóban forgó szervezetek vásárolhatnak ukrán árucikkeket, de máshonnan is beszerezhetik ezeket. A korridor nem megoldás az Afrika szarvánál kialakult válságra, azonban a hozzájárulhat annak enyhítésében, az árak csökkentésével.

Az éhínség Afrikában és globálisan is hosszútávú problémát jelentenek, amelyek hosszútávú megoldást igényelnek.

A világ az éhínséggel mindig csak a jelenben próbált meg kezdeni valamit, viszont amikor éppen nincs éhínség, akkor a hosszútávú megoldások megalkotása, kigondolása mindig félre volt rakva.

Mi próbáljuk mindazonáltal alacsonyan tartani az árakat, amennyire csak lehet. Egy dolgot azonban le kell szögezni: ha nem is lenne az ukrán-orosz konfliktus, az északkelet-afrikai térségben akkor is jelen lenne ez a válság. Ugyanis nemcsak a konfliktus, hanem más tényezők is hozzájárulnak ehhez, mint a klímaváltozás, helyi konfliktusok és az ottani emberek alacsony ellenálló képessége. Ez az, amivel foglalkozni kell. A nemzetközi közösség foglalkozzon a jelenlegi ukrán-orosz konfliktus megoldásával és az ukrán gabonaexporttal, azonban utána ugyanezzel az lelkesedéssel, elszántsággal és anyagi ráfordítással dolgozzon azon, hogy az afrikai humanitárius válság is megoldódjon.

Az interjú október 4-én készült, így az elhangzott adatok az akkori állapotokat tükrözik vissza.

Címlapkép: Amir Abdulla, a Közös Koordinációs Központ ENSZ által kinevezett vezetője. Levent Kulu / UN Photo