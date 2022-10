Vlagyimir Putyin súlyos nyugati titkokhoz férhetett hozzá egy kolosszális hiba miatt

A The Mail on Sunday napilap értesülései szerint Truss és számos külföldi kollégája közötti magánüzenetek, többek között az ukrajnai háborúról szóló üzenetek kerülhettek illetéktelen kezekbe. Az incidenst a nyári tory vezetői kampány során fedezték fel, de elhallgatták a hírt. A kormány közölte, hogy „robosztus” kibervédelemmel rendelkezik, egyének biztonsági döntéseit pedig nem kívánja kommentálni.

A The Mail on Sunday szerint Boris Johnson akkori miniszterelnök és Simon Case kabinetminiszter elhallgatta a hackelés részleteit, és a The Mail on Sunday szerint Case még "hírzárlatot" is elrendelt. A hackelés következtében Truss és közeli barátja, a későbbi pénzügyminiszter Kwasi Kwarteng közötti magánüzenetek is kiszivárogtak - írja a BBC.

A hackelés körülményei nem világosak, az ellenzéki pártok viszont felkapták az ügyet. A Liberális Demokraták külügyi szóvivője, Layla Moran képviselő aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy miért nem hozták korábban nyilvánosságra az esetet.

"Sürgős független vizsgálatra van szükség az igazság felderítése érdekében" - mondta Moran. "Ha kiderül, hogy ezt az információt Liz Truss vezetői pozíciójának védelmében tartották vissza a nyilvánosság elől, az megbocsáthatatlan lenne."

A Mail on Sunday azt állítja meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, hogy az állítólagos hackertámadásért orosz ügynökök lehetnek a felelősek, de ezt az állítást eddig senki ne tudta ellenőrizni.