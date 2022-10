Nehéz döntésekre készül Sunak, ezek lesznek a fő csataterek

Németh Martin 2022. október 31. 15:00

Rishi Sunak alig egy hete foglalta el a Downing Street 10-et, de máris olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek egyenként is nehéz feladatnak bizonyulnának - hát még együtt. A tory vezető fő prioritása a gazdaság, ahol elődje hibáinak korrigálása mellett több tényezővel is számolnia kell. Sunak nem kertelt első beszédében, kijelentette, hogy nehéz döntések fognak jönni. Kérdéses viszont, hogy végig tudja-e vinni a tűzoltást és a reformokat úgy, hogy ne jusson elődjei sorsára, akiket saját pártjuk buktatott meg, miközben Sunaknak nemcsak a gazdasági mutatókra, hanem pártja, így is történelmi mélységekben lévő támogatottsági mutatóira is figyelnie kell. A Munkáspárt és a brit választók egyre biztosabbak abban, hogy a következő választás után baloldali kormánya lesz az Egyesült Királyságnak, Sunak pedig a konzervatívok utolsó "lövése".