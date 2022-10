Újabb rakétaesőt zúdítottak Ukrajnára az oroszok, Kijev heves tűz alatt

Újabb átfogó rakétatámadást indítottak az orosz fegyveres erők Ukrajna ellen, több nagyváros, beleértve az ukrán fővárost, Kijevet is, tűz alá került. Áldozatokról még nincs hír.

Több ukrán forrás és a brit BBC is arról ír, hogy rakétatámadás alá került ismét Ukrajna, több nagyvárosban is légiriadó szól. Az oroszok a fővárost, Kijevet is lövik nagy hatótávolságú rakétákkal és kamikaze-drónokkal.

Az oroszok vélhetően a Szevasztopol elleni ukrán támadást akarják ilyen módon megtorolni. Mint ismert, tegnap ukrán drónok támadták meg a krími hadi kikötőt, több hadihajó is megsérült az incidens során.

A szevasztopoli támadásra válaszul Oroszország felmondta az Ukrajnával kötött gabonafolyosó-egyezményt tegnap:

A címlapkép illusztráció. Forrás: Getty Images