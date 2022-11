Koronavírus: végigsöpör a BQ.1 és a BQ.1.1 alvariáns

Ismét emelkedik a kórházi esetek száma New Yorkban az új COVID-19 alvariánsok terjedésével, mivel a BQ.1 és a BQ.1.1 mutációk hatékony immunválasz-elkerülési tulajdonságokat mutatnak. Emellett az influenza és a respiratórikus szinciciális vírus (RSV) esetszámai szintén növekednek - írja a MarketWatch

A New York állam által közölt adatok szerint október 24-én mintegy 1100 beteg került kórházba koronavírus-fertőzés miatt, szemben a szeptember közepi 750 beteggel - számolt be a New York Times. Mivel sokan otthon tesztelnek, sokan nem jelennek meg a statisztikában, így ezek a számok nem megbízhatóak.

A Centers for Disease Control and Prevention adatai azt mutatják, hogy az előző héten október 29-ig a New York-i régióban

az összes megbetegedés 42,5%-át a BQ.1 és BQ.1.1 nevű omikron alvariánsok tették ki, szemben az azt megelőző heti 37%-kal.

Ez nagyobb arány volt, mint a BA.5 omikron alváltozaté, amely a New York-i régióban az új esetek 35,7%-át tette ki a legutóbbi héten. A két alváltozat, a BQ.1 és a BQ.1.1 három héttel ezelőtt még regisztrálva sem voltak, ami jól mutatja, milyen gyorsan terjednek.

