Látványos ábrán az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás - Kiderült, mekkora az orosz költségvetéshez képest

Az Ukrajna által 2022-ben kapott katonai támogatás 14%-kal kevesebb, mint Oroszország katonai költségvetése. Ez & egyéb infók országonként, beleértve az Ukrajnának adott saját katonai költségvetés %át, a Kiel Institute of World Economy szerint 2022 októberétől. Nagyra értékelünk minden hrivnyát, fontot, dollárt, eurót

- írta a Twitteren Szerhij Kiszlicja, Ukrajna állandó képviselője az ENSZ-ben.

Az ukrán ENSZ-nagykövet által közzétett kép alapján:

The military aid Ukraine has received in 2022 is 14% less than the military budget of Russia. This & other info per country, including % of its own military budget given to Ukraine, according to Kiel Institute of World Economy as of October 2022. We appreciate every , £, $, pic.twitter.com/DDpVHjpYNe