Ámulatba ejtő videón Putyin új katonai műholdjának indítása

Oroszország egy katonai műholdat küldött fel az űrbe, miután Putyin az amerikai kereskedelmi műholdak megtámadásával fenyegetőzött. A műhold megfelelően kezdett kommunikálni a földi követőállomásokkal, így hivatalosan is megkapta a Kozmosz-2563 jelzést, most pedig nyilvánosságra került az indításról készült felvétel.

A múlt héten Vlagyimir Putyin orosz elnök azzal fenyegetőzött, hogy "lecsap" azokra a nyugati műholdakra, amelyeket azzal vádol, hogy segítik Ukrajnát, és úgy tűnt, hogy megtorló csapásokat fog indítani az amerikai kereskedelmi műholdak ellen is. Ezt úgy értelmezik, mint egy alig burkolt fenyegetést az Elon Musk által vezetett SpaceX ellen, amely állítólag több mint 20 ezer Starlink műholddal segíti Ukrajnát. A Reuters hozzátette: az ENSZ megpróbálja megakadályozni a fegyverkezési versenyt az űrben.

Az Orosz Védelmi Minisztérium megbízásából a Roszkoszmosz újabb katonai rakéta-megfigyelő műholdat indított. Az EKS-6 (Tundra-6) nevű titkosított szatellit november 2-án reggel startolt el egy Szojuz-2.1b rakéta fedélzetén, amit a Fregat-M végfokozattal is elláttak. A felbocsátásra a Pleszeck Űrközpontból került sor 7:48-kor. A négyfokozatú hordozó dél-keleti irányban kezdte meg útját, majd két perccel később, 350 km megtétele után le is vált a négy oldalsó első fokozat a törzsről. Ezt követően a második fokozat még további három percig gyorsította és emelte tovább a hasznos terhet, kilenc perccel a start után pedig levált a Fregat fokozat a műholddal. Erre az egységre egy elég hosszú és összetett keringési periódus várt, ugyanis többször is végre kellett hajtania pályaemelő manővereket a közel hat órás fázis során. Minden alkalommal megfelelően indult be a Fregat főhajtóműve, és a sikeres pályára állást végül a Védelmi Minisztérium is megerősítette délután 15:30 körül. A műhold is megfelelően kezdett kommunikálni a földi követőállomásokkal, így hivatalosan is megkapta a Kozmosz-2563 jelzést - írta a Spacejunkie.

Az alábbi felvételen a Kozmosz-2563 elnevezésű műhold Szojuz-2.1 hordozórakétával történő indítása látható.

Címlapkép: Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által 2022. november 2-án közreadott képen felbocsátják az orosz űrhaderő Szojuz-2.1b hordozórakétájával egy katonai műholdat az Arhangelszki területen lévő pleszecki űrközpontból. Fotó: MTI/AP/Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata