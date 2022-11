Az Antikrisztus elleni apokaliptikus háborúról delirált Putyin titkos ideológusa

A Twitteren látható felvételen Dugin Ramzan Kadirov csecsen elnökkel egyetértve arról beszél, hogy szent háborút folytatnak a Nyugat ellen Ukrajnában. A muszlim Kadirov többször „dzsihádnak”, azaz szent háborúnak nevezte az ukrajnai háborút, amelyben a „sátáni” Nyugat ellen harcolnak az „igazhitűek”. Azt, hogy „sátántalanítani” kell Ukrajnát, nemrég az orosz Biztonsági Tanács egyik tagja, Alekszej Pavlov is fölvetette mint a „különleges katonai művelet” célját.

Dugin nyilatkozatában a következőket mondta:

Ez szent háború. Nem véletlen, hogy dzsihádot üzentek. Ez szent csata a sátáni Nyugat ellen. És ha Kadirov elég bátor, hogy ezt nyíltan kimondja, nem gondolom, hogy vonakodnunk kéne ezt megtennünk nekünk is. Igen, ez az ortodox keresztény Rusz, a szent Rusz ortodox csatája, egy végső, apokaliptikus, eszkatologikus csata az Antikrisztus ellen. Ez a különleges katonai művelet lényege.

