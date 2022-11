Megrázó képsorok az ukrajnai invázióról – Így látja egy orosz filmrendező Putyin háborúját

November 2-án mutatták be Magyarországon a Szabadság tűz alatt. Ukrajna szabadságharca című új dokumentumfilmet, amelyet az ukrajnai háború első szűk három hónapjáról forgatott az Oscar-jelölt rendező, Jevgenyij Afinyevszkij. A megrázó alkotás egyéni sorsokon keresztül hozza közel az orosz invázió borzalmas mindennapjait, megszólaltatva civileket és katonákat, bemutatva az óvóhelyeken zajló életet, az orosz tüzérségi támadásokban lerombolt házakat, a bucsai és irpinyi tömegmészárlások helyszíneit, vagy éppen egy fiatal anya sorsán keresztül a mariupoli Azovsztal acélgyárban történteket.

Az igazság megismerése

Ahogy az a Szabadság tűz alatt. Ukrajna szabadságharca című filmben is elhangzik, az ukrajnai háború lényegében az első nagy fegyveres konfliktus, amelyet mindennapi emberek mobiltelefonjukkal rögzítettek és rögzítenek, és a közösségi médiának köszönhetően szinte azonnal látható az egész világon. Elég csak megnyitni a Twittert, a TikTokot vagy a YouTube-ot, máris ömlenek ránk a frontvonalakon zajló harcokról vagy az ukrán települések elleni támadásokról készült, időnként sokkoló felvételek. Talán soha egyetlen háborút nem dokumentáltak olyan mértékben, mint Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, mégis, a hamisítás, a manipuláció, az események torz keretezése olyan méreteket ölt, hogy egy tájékozott megfigyelő is nehezen vág utat a hazugságok között.

Az igazság megismerésének nincs királyi útja, de a tájékozódást segíthetik az olyan dokumentumfilmek, mint a Szabadság tűz alatt. Az orosz származású, de jelenleg az Egyesült Államokban élő rendező, Jevgenyij Afinyevszkij (Evgeny Afineevsky) és stábja több tucat szemtanúval és túlélővel interjúzott, ellátogatott a frontra, az oroszok által megtámadott és szétlőtt településekre, az óvóhelyekre, beszélt civilekkel és katonákkal, szülőkkel és gyermekekkel, pappal és újságíróval. Eredeti – részben mások, részben a film stábja által készített – felvételeket láthatunk a mariupoli Azovsztal üzemben elrejtőzött katonákról és civilekről, az ugyancsak mariupoli szülészetet, illetve színházat ért sokkoló támadásokról, melyekben rengeteg civil vesztette életét, a Bucsában és Irpinyben fekvő holttestekről, a szétlőtt lakóházakról, hidakról és templomokról.

A Szabadság tűz alatt szemtől szemben mutatja be a háború borzalmait, időnként nagyon megrázó felvételeken. Persze a háborúról nehéz úgy filmen beszélni, hogy nem tárul a szemünk elé a sokkoló valóság, és erre szükség is van ahhoz, hogy ne csak távoli eseményként gondoljunk a véres konfliktusra, ahol a halottak és sebesültek naponta közölt száma könnyen puszta statisztikává válik. Afinyevszkij filmjének azonban nem célja a sokkolás, és nem durva felvételek egymásutánját látjuk, hanem elsősorban emberi sorsokat, egyszerű ukrán lakosokat, akiknek egyik napról a másikra gyökerestől felfordult az életük, és semmivé lett minden, amiben addig éltek.

A film a valóságról készült felvételeket és beszámolókat rendre szembesíti az orosz állami propaganda hazugságaival.

Részleteket láthatunk arról, hogyan tálalja az eseményeket az orosz állami televízió, vagy hogyan közli szenvtelenül Szergej Lavrov külügyminiszter, hogy a mariupoli szülészeten valójában nem szülő nők, hanem ukrán katonák rejtőztek. Láthatjuk Vlagyimir Putyin orosz elnököt, ahogy bejelenti, hogy „nácitlanítani” akarja Ukrajnát, majd hallhatjuk azt a kamaszlányt, aki elmeséli, hogyan sérült meg súlyosan orosz katonák támadásában, miközben családjával menekült, és akinek az egyik orosz katona azt mondta, azt a parancsot kapták, hogy mindenkire lőjenek, mert bármelyik ukrán lehet náci, egy néhány éves gyermek is.

Óvóhelyen. Jelenet a filmből. Forrás: BIDF

Az a baj, hogy az emberek nem akarják keresni az igazságot

– hangzik el az egyik szereplő szájából az orosz társadalomra utalva, amelynek többsége ma is támogatja Putyin háborúját. (A független orosz Levada Központ szeptemberi felmérése szerint az oroszok 72 százaléka támogatja a „különleges katonai műveletet”.) Szerinte alapvetően nem Putyin a probléma, hanem az, hogy az oroszok képesek beállni eme embertelen politika mellé. A film elején egy óvóhelyen tartott stand-up comedy műsort láthatunk, ahol az egyik fellépő az Ukrajna „felszabadításáról” szóló orosz szlogenre azzal reflektál ironikusan, hogy rabszolgák akarnak felszabadítani szabad embereket. Egy Harkivban élő festő pedig, aki annak idején Szentpéterváron tanult, arról beszél, hogy nem érti, egy olyan gazdag kultúrával rendelkező nép, mint az orosz, hogyan képes támogatni egy szörnyű háborút. (Ezt a kérdést a II. világháború alatt és után sokan feltették a német néppel kapcsolatban is.)

Ami az igazságot illeti, egy kritika azonban feltétlenül el kell hangozzék a filmet illetően: a bevezetésként szolgáló, Ukrajna történetéről szóló rövid áttekintés igencsak leegyszerűsítő, és egy-két történetileg problémás állítás is elhangzik benne. Például hogy az ukrán nemzet kialakulása 1200 évvel ezelőtt, a Kijevi Rusz idejére tehető – valójában ekkor még nem vált külön az orosz, a fehérorosz és az ukrán nép, ez csak évszázadokkal későbbi fejlemény. Vagy hogy az ukránok általában Hitler ellen harcoltak a II. világháborúban – az Ukrajnában sokak által ma is nemzeti hősként tisztelt Sztyepan Bandera és milíciája például kifejezetten a náci Németországgal közösen akart küzdeni a Szovjetunió ellen, ami ma is egyik fő alapját képezi az egész Ukrajnát „lenácizó” orosz propagandaüzeneteknek. Ezenkívül a kozákok kérdése is sokkal bonyolultabb annál, ahogy az a filmben elhangzik. Ez a leegyszerűsítő és néhol torzító történeti áttekintés nélkülözhető lett volna a filmben.

Rohamtempóban készülő alkotás

Jevgenyij Afinyevszkij nem az első dokumentumfilmjét készíti Oroszország és Ukrajna témájában: a 2015-ben bemutatott Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom a kijevi Majdan téri eseményekről szól, 2017-ben pedig az Oroszország részvételével is zajló szíriai polgárháborúról jelentetett meg filmet Szíria könnyei (Cries from Syria) címmel. Előbbi filmet 2016-ban Oscar-díjra jelölték 2016-ban, utóbbi pedig négy Emmy-jelölést kapott.

A Szabadság tűz alatt rohamtempóban készült, hiszen a májusban lezárult forgatás után szeptember 7-én már a Velencei Filmfesztiválon mutatták be, ezután Kanadában, az Egyesült Államokban, Csehországban és Japánban került vetítésre, ugyancsak filmfesztiválokon. Magyarországra a Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál (BIDF) hozta el, amely hagyományos januári fesztiválját megelőzően tűzte műsorra, egyelőre két alkalommal.

Afinyevszkij összesen kilenc vágóval dolgozott a filmen: öt Ukrajnában, kettő Európában, kettő az Egyesült Államokban végezte a vágást, a folyamat összesen három hónapot vett igénybe. Maga a forgatás már az invázió kezdete után nem sokkal elkezdődött, és május 9-ig, a moszkvai Győzelem napi ünnepségig tartott.

A rendező azzal a csapattal dolgozott, akikkel már a Majdan téri eseményekről szóló filmet is forgatta, így tudtak az invázió megindulása után nem sokkal az események helyszínén lenni. Rengeteg településen megfordult a stáb: Kijev, Irpiny, Bucsa, Harkiv, Mariupol, vagy éppen a donbaszi front. A film visszatekint a 2014-es eseményekre, a Kelet-Ukrajnában kirobbantott polgárháborúra és Krím elcsatolására is, amelyeket – ahogy sajtótájékoztatóján a rendező is kiemelte – csak Ukrajna látott, a világot nem érdekelte. A 2022-ben indult ukrajnai háború azonban már az egész világ figyelmét fölkeltette, sőt, Afinyevszkij szerint valójában már a III. világháború zajlik, még ha nem is tudunk erről.

Natalia Nagorna, a filmben szereplő ukrán újságírónő. Forrás: BIDF

Két hónap a bunkerben

A rendező, illetve a film egyik szereplője, Anna Jurkina a magyarországi vetítésekre is ellátogatott, ahol a nézők kérdezhettek is tőlük. A Szabadság tűz alatt a háborút átélő emberek közül Anna sorsát mutatja be a legrészletesebben. Anna férje az Azovsztal acélműben dolgozott, a háború kitörése után ezért oda menekültek néhány hónapos kisfiukkal. A férj belépett az Azov hadosztályba, miközben felesége az óvóhelyen töltött el összesen 65 napot csecsemőjével.

A Zaporizzsjába történő, az ENSZ által szervezett evakuálás során

Annát is elengedték, az orosz katonák ezt követően lefilmezték őt és gyermekét, velük demonstrálva, hogy az oroszok milyen jól bánnak az ukrán civilekkel. A fiatal asszony az orosz állami televízióba is bekerült.

Most Csehországban él, és azért járja a világot a filmmel, hogy fölhívja a figyelmet a fogságba esett katonák és a Szibériába deportált gyermekek sorsára. Anna férje az Azovsztal elestekor megadta magát, és a mai napig semmit nem tudni róla, azt sem, hogy él-e.

Anna és kisfia történetén túl számos kisgyermek sorsát ismerjük meg, akik néhány hét alatt szinte felnőtté váltak a háború miatt. A kisfiúét, aki hétéves születésnapjára azt „kapta”, hogy az oroszok lebombázták a házukat, és aki ezt ironikusan megköszöni Putyinnak egy videóüzenetben. A mariupoli színház elleni támadást túlélő kislányt, akinek a barátnője a romok között lelte halálát. Vagy éppen azét a kislányét, aki gyermeki naivitással mondja ki a film talán legmegrázóbb mondatát:

Nem értem, miért nem lehet békességben élni. Ez olyan egyszerű.

Bár ilyen egyszerű lenne.

Címlapkép: Menekülő ukrán civilek. Jelenet a filmből. Forrás: BIDF