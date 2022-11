Szivárognak a videók: alapos pusztítást végeznek az orosz drónok Ukrajnában

Számos videón látható, amint a közelmúltban az orosz-ukrán harctéren a korábbinál intenzívebben bevetett, orosz gyártmányú Lancet drónok súlyos csapásokat mérnek az ukrán erőkre. A kamikaze drónok többek között tüzérséget, páncélosokat, légvédelmi rendszereket, vagy akár hajókat is elpusztíthatnak, miközben az ukrán légvédelem tehetetlen.

A RIA Novosztyi által közétett felvételen az ukrán haditengerészet hajója látható, miközben a Dnyeper vizén halad. Nem sokkal később egy modernizált, orosz Lancet típusú kamikaze drón csapódik a hajóba. A hajó ezután füstölni kezd, a környező vízfelületen pedig törmelék jelenik meg. A RIA nem számol be az ukrán hajó sorsáról; nem tudni, hogy elsüllyedt, vagy partra tudott-e vergődni.

A Lancet pilóta nélküli kamikaze drónt a Zala Aero fejlesztette ki, bemutatására 2019-ben került sor, Szíriában. A korai alapváltozatnak két X-szárnya és szivar alakú törzse van, legfeljebb három kilogrammos robbanótöltet szállítására képes. A drón maximális sebessége 110 kilométer/óra, hatótávolsága 40 kilométer.

A modernizált Lancet új aerodinamikát kapott, a két, egyenlő méretű szárnyat egy darab nagy szárnyra és egy kisebb farokra cserélték. Ezenkívül a robbanófej erősebb lett - öt kilogramm -, és megnövekedett a hatósugár is. Ráadásul a modernizált változat az oroszok állítása szerint az első olyan orosz drón, amelyik olyan lézeres zavaró technológiával rendelkezik, amely immunissá teszi számos, lézertechnológiát használó drónelhárító rendszerrel szemben. Az alábbi Twitter-videók közül az elsőn egy ukrán BUK-M1-et, a másodikon pedig hasonlóan szovjet időkből származó Sztrela-10 rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert ért Lancet-dróntalálat.

Az orosz Lancet kamikaze drónt a beépített lézer elleni védelemnek köszönhetően a legújabb lézerfegyverek sem tudják bántani. Szinte lehetetlen elfogni és megsemmisíteni

– írja jelentésében a ROSTEC, az orosz fegyvergyártást felügyelő ernyőszervezet.

A Lancet ráadásul súlyából és szereléséből fakadóan könnyen szállítható és bevethető a front bármely pontján. A modernebb Lancet-3 indítása sínre szerelt katapult segítségével történik, szállítását pedig jelentősen megkönnyíti, hogy mindössze 12 kilogrammos tömeggel rendelkezik. A két X-szárny ráadásul hordozótörzsbe összehajtható.

A Lancetek az októberi tömeges rakétatámadásokkal egy időben kerültek nagy számban a frontvonalra. A kisebb robbanótöltetből fakadóan (3, illetve 5 kilogramm) azonban inkább katonai célpontok ellen vetik be őket, szemben a polgári infrastruktúra bombázására használt Sahed-136-osokkal. Több dróntalálatról közzétett felvételt erősítettek már meg geolokáció segítségével, köztük a legutóbbi ilyen találat egy FH-70-es, 155 milliméteres vontatott tarackot ért.

