Videón a halált megvető akció: közvetlen közelről robbantotta fel az orosz tankot egy ukrán katona

Az ukrajnai háborúban használt fegyverekkel foglalkozó Ukraine Weapons Tracker osztotta meg az ukrán 95-ös számú ejtőernyős dandár videóját, melyen egy igencsak merész rajtaütés látható. A drón által rögzített felvétel tanulsága szerint egy ukrán deszantos úgy likvidált egy orosz T-80BV harckocsit, hogy elrejtőzött az út melletti sövényben, megvárta, hogy elhaladjon mellette a tank, majd pár méterről a hátsó részébe lőtt egy páncéltörő rakétát vagy rakétagránátot.

: A Ukrainian paratrooper of the 95th Air Assault Brigade ambushed a Russian T-80BV tank at close range in the East. It was destroyed. #Ukraine