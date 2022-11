Kongatja a vészharangot az amerikai politikai elit - Előkerültek a nagyágyúk, feszült napok jönnek

Az amerikai választások kötelező eleme az, hogy a demokrata és republikánus politikusok körbeturnézzák az államokat, és promotálják saját pártjuk helyi szenátor, képviselő, és kormányzójelöltjeit. A CNN röviden összegyűjtötte a fontosabb nyilatkozatokat, tekintsük hát át azt, hogy milyen témákban szólaltak fel a két párt nagyágyúi és azt, hogy mik is olvashatók ki ezekből a nyilatkozatokból.

Veszélyben az amerikai demokrácia?

Joe Biden regnáló amerikai elnök Floridában, és Washington D.C.-ben mondott beszédeket, ahol hangoztatta azt, hogy a jövő kedden megrendezésre kerülő félidős választások tétje „maga a demokrácia”.

Biden a fővárosban kiemelte azt is, hogy rendkívül veszélyesnek tartja a választások körül kialakulható erőszakos eseményeket, melyek tovább szíthatják a megosztott amerikai társadalmon belüli ellentéteket.

Érdemes megjegyezni azt, hogy Biden stábja valószínűleg tisztában van az elnök mélyponton álló népszerűségével, így azokat az államokat, amelyek billegő körzetnek számítanak a jövő heti versenyben jótékonyan kihagyták a turnéállomások közül.

Barack Obama, volt demokrata elnök Arizonában mondott beszédet, ahol hangsúlyozta:

ha Arizonában a 2020-as választások tisztaságát tagadó republikánusok szereznek többséget, az általunk ismert demokrácia megszűnhet létezni az államban. Ez nem túlzás, ez tény.

Obama beszédének apropóját az adja, hogy az arizonai és nevadai republikánus képviselőjelöltek kijelentették: kiemelt figyelmet fognak fordítani arra, hogy ne lehessen választási csalást alkalmazni a jövő héten.

Hillary Clinton mindeközben Kathy Hochul kormányzót igyekszik promotálni New York államban. Hochul a legutóbbi pollok alapján egyre kisebb előnnyel bír Lee Zeldin republikánus jelölttel szemben, aki sikerrel emelte ki az államot sújtó bűnözés problémakörét. Clinton szerint Zeldin rá akar ijeszteni a választókra azzal, hogy az egyre romló bűnözési mutatókat hozza fel kampányában.

Donald Trump volt republikánus elnök Texas és Iowa államban mondott beszédeket, a tőle megszokott erős kijelentések helyett azonban meglehetősen finoman fogalmazott, bíztatta a republikánus választókat, és képviselőjelölteket „az állam visszavételére”. Érdemes megjegyezni azt, hogy Trump nem egy-egy képviselőjelölt promotálása miatt járja az államokat, valószínűleg sokkal inkább a 2024-es elnökválasztásra készülődik.

A Trump-átok

Az amerikai politikai életben egyáltalán nem ritka az, hogy a választói félelmekre alapozva próbálnak szavazatokat nyerni, ahogyan az sem, hogy az ellenfél döntéseit kritizálják, többé kevésbé újdonságnak számít azonban az, hogy a demokrácia leépülése, és a választások tisztaságának megsértése miatt kongatnak vészharangokat.

Az aktuális politikai vezetés elleni tüntetések alapvetően megszokottak az Egyesült Államok közéletében, érezhető azonban az, hogy Donald Trump 2016-os megválasztása óta jelentősen feszültebb a légkör az országban. 2016 előtt elvétve fordulhatott csak elő olyan, hogy a vesztes fél támogatói tömegesen vonultak utcára, Trump megválasztásakor azonban először a demokrata szavazók, majd a 2020-as választási vereséget követően Trump hívei dúltak föl több nagyvárost.

A politikusok nyilatkozatai alapján sajnos könnyen elképzelhető az, hogy mind a demokrata, mind a republikánus képviselők választás körüli machinációkra, és tömegtüntetésekre számítanak, amely hosszú távon is negatív hatással lehet az amerikai politikai életre.

Amennyiben megszokottá válik az országban az a narratíva, hogy a politikai ellenfelek az Egyesült Államok egyik alapkövének számító demokratikus államberendezkedést kívánják lebontani, úgy közel sem elképzelhetetlen az, hogy a választások környékén kirobbanó erőszakos megmozdulások hosszabb távon is jellemzővé válnak, ez pedig magával hordozza annak a veszélyét is, hogy az egyébként is rendkívül megosztott választók közötti szakadék tovább mélyüljön.

A címlapkép forrása: Getty Images