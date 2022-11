Az ukrán főváros az elképzelhetetlenre készül: 3 millió embert evakuálnának

Miután az oroszok célzott támadásokat indítottak az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, annak 40 százaléka szenvedett súlyos sérülést vagy semmisült meg teljesen, ami válságos helyzetet idézett elő Ukrajna-szerte.

Kijevben jelenleg több mint 1000 melegedőállomást állítanak föl, ahova az áram és fűtés nélkül maradt lakosok kereshetnének menedéket a tél során.

Roman Tkacsuk, a kijevi önkormányzat biztonsági vezetője úgy nyilatkozott:

Tisztában vagyunk vele, hogy ha Oroszország folytatja az ilyen támadásokat, elveszíthetjük a teljes villamosenergia-rendszerünket.

A fővárosi tisztviselők legalább 12 órával azelőtt értesítést kapnának, mielőtt a villamosenergia-hálózat felmondja a szolgálatot. Tkacsuk szerint, ha ez bekövetkezik, értesítik a lakosságot, és felszólítják őket a távozásra.

A helyzet egyelőre irányítható, és nincsenek arra utaló jelek, hogy nagy számban hagynák el a lakosok Kijevet. Ez azonban nagyon gyorsan változhat.

Ha megszűnik az áramellátás, azzal együtt a víz- és szennyvízhálózat is felmondja a szolgálatot.

Az ukrán külügyminisztérium szombaton a Twitteren köszönte meg annak a 17 uniós országnak a segítségét, amelyek összesen mintegy 500 generátorral segítik Ukrajna áramellátását.

