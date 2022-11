Fordulat jöhet az égboltért vívott csatában: megérkezett az amerikai szuperfegyver Ukrajnába

A védelmi miniszter egy rövid Twitter-üzenetet tett közzé, miszerint a fokozódó orosz drón- és rakétacsapásokra válaszul beígért modern, nyugati légvédelmi rendszerek közül az Egyesült Államok leszállította az első NASAMS-ot Spanyolország pedig az Apside első példányait adta át.

Ezek a fegyverek jelentősen megerősítik a hadsereget és biztonságosabbá teszik az égboltunkat

- ígérte Reznyikov a Twitter-üzenetében.

Look whos here!NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!These weapons will significantly strengthen and will make our skies safer. We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. #UAarmy