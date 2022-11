Ukrajna hajlandó tárgyalni a békéről, de csak egy feltétellel

A Washington Post szombaton azt írta, a Biden-kormányzat négyszemközt arra bátorítja Ukrajna vezetőit, hogy jelezzék nyitottságukat a Moszkvával való tárgyalásra. Mihajlo Podoljak mostani Twitter-bejegyzésében reagált erre a felvetésre.

Ukrajna soha nem utasította el a tárgyalásokat. Tárgyalási álláspontunk ismert és nyílt

- írta a Twitteren. Podoljak hozzátette, hogy az első lépés továbbra is az, hogy Oroszország először vonja ki a csapatait Ukrajnából, utána kezdődhetnek az érdemi béketárgyalások.

Putyin készen áll erre? Nyilvánvalóan nem. Ezért konstruktívak vagyunk az értékelésünkben: tárgyalni fogunk Oroszország következő vezetőjével

– szúrt oda az orosz elnöknek Podoljak.

