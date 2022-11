Aggódik a sztárközgazdász: Amerika hamarosan olyanná válhat, mint Magyarország!

Érdekes véleménycikket közölt Paul Krugman neves amerikai közgazdász a New York Times hasábjain: szerinte „komoly veszélye” van annak, hogy ha fölényes győzelmet arat a Republikánus Párt a következő választásokon, az Egyesült Államok „olyanná válik, mint Orbán Viktor Magyarországa.”

Paul Krugman arról ír, hogy szerinte, aki „nem fél az időközi választásoktól, az nem figyel eléggé,” hiszen jelentős esély van a mostani pollok alapján arra, hogy a Republikánus Párt, amely Krugman szerint „egyre inkább szélsőséges és antidemokratikus,” többségbe kerül a Kongresszus két kamarájában.

Bár az amerikai Demokrata Párt és támogatóik rendszeresen kritizálják azzal a republikánusokat azzal, hogy folyamatosan haladnak egy autoriter, populista irányba, Krugman írását az teszi érdekessé, hogy azzal vádolja meg a Republikánus Pártot, hogy hasonló rendszert akarnak kiépíteni, mint amely szerinte „Orbán Viktor Magyarországán” működik. A közgazdász úgy látja, hogy Magyarország ma már csak „papíron demokrácia, viszont a gyakorlatban egy etnonacionalista, autoriter egypártrendszer.”

Az Egyesült Államok konzervatívjai nem csinálnak titkot abból, hogy Magyarországot tekintik példaképnek: ünneplik Orbánt és meg is hívták a konferenciáikra

– írja Krugman.

Hozzáteszi azonban: „ha Amerika egypárti irányítás alá kerül, sokkal rosszabb, sokkal csúnyább lesz, mint amit ma Magyarországon láthatunk.”

Krugman ezt a nézőpontot azzal indokolja, hogy szerinte bár Magyarországon „elnyomó rezsim működik, ez az elnyomás aránylag puha,” mivel a kormányközeli erők csupán gazdasági és médiafelületeken kifejtett erőt gyakorolnak ellenfeleikre, de nem zárják őket börtönbe, nem verik őket meg.

A közgazdász szerint mindez nem várható el a „MAGA-rezsimtől,” amely szerinte már most is folyamatosan mások bebörtönzésével, büntetésével kampányol, nem csupán ellenfeleikkel, de még az olyan „technokratákkal” szemben is, mint Anthony Fauci, a Fehér Ház egészségügyi főtanácsadója.

Ha a MAGA nyer, valószínűleg azt fogjuk kívánni, hogy bárcsak annyira toleráns, relatíve kegyelmes és viszonylag erőszakmentes lenne az uralmuk, mint Orbáné

– írja Krugman.

Végül Krugman azzal zárja gondolatait, hogy még ha a republikánusok is tarolnak az időközi választáson, ettől nem lesz automatikusan diktatúra, viszont „nagy pofon lesz a demokráciának.” Hozzáteszi azt is, hogy „az autoriter rendszerek sem tartanak örökké.”

Az Egyesült Államok, ahogy ismerjük, még nem veszett el, de veszélyben van

– írja Krugman.

