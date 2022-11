Amerikai választások 2022: katasztrofális számok jöttek, elképesztően komoly bajban vannak Bidenék

A mai napon urnákhoz járulnak az amerikai állampolgárok, a tét pedig nem kisebb, mint a képviselőházi helyek mindegyike, valamint a szenátusi mandátumok egyharmada. A választások előtti legfrissebb mérések szerint a demokraták a szenátusban is elveszíthetik többségüket.

A képviselőházi arányok változatlanok

Már a múlt heti előrejelzések is azt mutatták, hogy a képviselőházat a demokraták szinte biztosan el fogják veszíteni. A Five Thirty Eight választási modellezése a tegnapiakhoz hasonlóan 84%-os esélyt ad annak, hogy a republikánusok megszerezzék a ház mandátumainak többségét, és 80%-ra annak a valószínűségét, hogy a jelenlegi ellenzék 214 és 246 közötti képviselőt fog küldeni az alsóházba.

A Five Thirty Eight előrejelzése arról, hogy milyen valószínűsége van a képviselőházi választások különböző eredményeinek. Forrás: Five Thirty Eight

A Politico a képviselőházi választások esetén a demokraták további gyengülésére számít: a tegnapi 146 biztos mandátumból elvesztett a párt egy helyet, a „valószínűleg demokrata” kategória azonban 46-ról 47 mandátumra növekedett. A republikánusok továbbra is 162 biztos helyet tudhatnak magukénak, a valószínűleg hozzájuk kerülő mandátumok száma azonban 54-ről 55-re emelkedett, mivel a korábbi 27 billegő körzetből egy a választások napján már inkább a piros elefántok felé kezd hajlani.

A szenátusban is visszaszorultak a demokraták

A Five Thirty Eight modellje továbbra is 80%-ra teszi annak az esélyét, hogy a republikánusok 48 és 54 közötti szenátort küldhetnek a szenátusba, a két párt közötti különbség azonban tegnap óta látványosan megugrott: a jelenlegi előrejelzések szerint már 59% az esélye annak, hogy a demokraták kisebbségbe kerülnek a választások során.

A Five Thirty Eight előrejelzése arról, hogy milyen valószínűsége van a szenátusi választások különböző eredményeinek. Forrás: Five Thirty Eight

A várható szenátori pozíciókban a Politico a tegnapihoz képest nem jelez előre változásokat: a republikánusok továbbra is 17 biztos, és hat valószínű székkel számolhatnak, míg a demokraták pedig hét biztos, és három valószínű pozícióval. A billegő körzetek száma továbbra is hat, melyből négynél minimális demokrata előnyt mér az elemzőintézet, kettőnél pedig republikánust.

Címlapkép: Joe Biden amerikai elnök Marylandben, 2022 november 7-én. Forrás: Ting Shen/Bloomberg via Getty Images