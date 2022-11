Bejelentették az oroszok: hatalmas győzelmet arattak egy 8 éve húzódó csatában

A Donyeci Szergej Prokofiev Nemzetközi Repülőtér körül zajlottak a 2014-ben kirobbant ukrajnai polgárháború legvéresebb csatái: 2015-re azonban a terminál térségét elfoglalták a szakadárok. Az ukrán csapatok néhány száz méterre a reptértől beásták magukat, Piszki térségében. A reptér körül voltak kisebb összecsapások 2015 óta, azonban egészen 2022-ig nem került sor koordinált hadműveleti tevékenységre a térségben.

Ma reggelre az oroszok bejelentették, hogy a reptér és Piszki település térségéből teljesen kiűzték az ukrán csapatokat: a műveletekben elmondásuk szerint a szakadár Szparta zászlóalj, a 3-as számú önálló különleges műveleti zászlóalj és orosz harckocsizók, tüzérek vettek részt.

DNR troops completely expelled the occupiers from the Donetsk airport area pic.twitter.com/on2s4CvSnd