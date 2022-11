Oroszország lerántja a leplet az amerikai szuperfegyver vetélytársáról

Idén Zhuhaiban bemutatjuk az orosz repülőgép- és helikoptergyártók legjobb és legújabb termékeit, hatékony fegyvereket, légi és rakétavédelmi megoldásokat

- mondta Alekszandr Mikhejev, a Rosoboronexport vezérigazgatója.

A bemutatott orosz fegyverek egyik különlegessége lesz az Sz-350E Vityaz közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer, amit az elavult Sz-300PS és a több mint 20 éve használt Buk M1-2 rendszer leváltására terveztek. Oroszország szerint a Vityaz sorozatgyártása 2019 márciusában kezdődött, első egységei 2020 februárjában álltak szolgálatba.

A váltás időszerűvé vált, ugyanis a Buk-ok könnyű prédái a modern hadviselésben újonnan tömegesen alkalmazott drónfegyvereknek. Az alábbi videón egy ukrán kézen lévő légvédelmi rendszert semmisít meg egy orosz öngyilkos Lancet drón. A felvételen jól látszik, hogy sem a felderítő-, sem az öngyilkos drón irányába nem mutat semmiféle reakciót a Buk.

: Russian forces claimed to take out a Ukrainian Buk-M1 SAM TELAR using a ZALA Lancet loitering munition....but actually destroyed an obvious decoy. #Ukraine

A Vityazok tömeges elterjedését a frontvonalon akadályozhatja a tény, hogy nagyon kevés lehet belőle. Az orosz-ukrán háborúban való részvételére egyelőre egy augusztusi Twitter-posztban bemutatott fényképek utalnak. Az oroszok által közzétett, SzU-25-ös csatarepülőgépek akcióit bemutató propagandavideó hátterében fedezték fel a Vityaz jellegzetes alakját, a légibázis alig 60 kilométerre található Ukrajnától.

Stills from a new Russia MoD video on Su-25 operations against Ukraine. Several elements of a S-350 SAM system can be seen in the background, including a 50N6A fire-control radar, 96L6-TsP acquisition radar, & 2 launchers: 50P6 TEL(s) and/or 50P6T LLV(s). https://t.co/hOJizOJe5C