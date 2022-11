Véget érhet egy több mint 150 éves korszak Amerikában? – Ők húzhatják keresztbe a demokraták és a republikánusok számításait

Hosszú ideje meghatározza az amerikai politikát a két nagy párt, a demokraták és a republikánusok küzdelme, azonban idén egy újabb párt is megpróbál ringbe szállni, a korábbi elnökjelölt, Andrew Yang által alapított Forward Party, amely ismételten megpróbálja megcélozni a nagy pártokból kiábrándult szavazókat. Amikor korábban újabb pártokat alapítottak az Egyesült Államokban, legtöbbször olyan időszakokban történt ez, amikor nem igazán volt erre társadalmi igény. Mostanra azonban jelentősen emelkedett azoknak a számaránya, akik szerint elég a kétpárti rendszerből, és más lehetőség is kell. Az idei évben vannak olyan jelöltek, akik jelentős változás hozhatnak a mostani kiélezett helyzetben, néhányan közülük reális eséllyel indulnak még a győzelemért is.

A 19. század közepe óta minden amerikai elnök republikánus, vagy demokrata volt. Az utolsó kivétel Millard Fillmore volt, aki 1850 és 1853 között volt elnök, a Whig Party tagja, amelynek négy 19. századi elnöke volt. Több mint 50 éve nem volt valódi harmadik párti jelölt a Kongresszusban sem. A legutóbbi siker James L. Buckley nevéhez köthető a New Yorki Konzervatív Pártból, akit 1970-ben választottak meg szenátornak. A probléma fő oka, hogy kisebb pártok közül sokan egyetlen témára, vagy filozófiára összpontosítanak és mivel hűek akarnak maradni az ügyükhöz, gyakran nem tudnak elég szavazatot szerezni ahhoz, hogy jelöltjeiket megválasszák.

Mivel az Egyesült Államokban nincs arányos képviselet, így még ha a szavazatok 5%-át meg is szerezné egy harmadik párt, a mandátumok 5%-át nem kapná meg.

2020-ban 120 millió választóból körülbelül 2 millió ember szavazott a kisebb pártok jelöltjeire az amerikai képviselőházi választások során.

Ez nem egy jelentős szám, de szoros helyzetekben sokat számíthat.

A harmadik pártok sikerének hagyományos akadályai

A harmadik pártok potenciális sikerének alacsony az esélye az Egyesült Államokban. Ez részben a Duverger-törvényből fakad, amely szerint az olyan választások, ahol a győztes mindent visz és egyetlen képviselőt küldenek egy körzetből a törvényhozásba, általában két nagy pártot eredményeznek. Más demokráciában, ahol az arányos képviselet valamilyen formája érvényesül, több értelme van egy kisebb pártra szavazni.

A Duverger-törvényből következik az az érvelés is, amely szerint a rendszert radikálisan megváltoztatni akaró amerikai politikusoknak republikánusként vagy demokrataként kellene indulniuk, ahogyan azt Trump, illetve Bernie Sanders is tette korábban. Ez a "törvény" azonban az elmúlt évtizedekben sokat veszített az érvényességből, mivel elég sok harmadik párt virágzott fel a győztes mindent visz rendszerekben, mint például Kanadában és az Egyesült Királyságban is.

Az Egyesült Államokban azonban a libertáriusok és a zöldek sem kaptak jelentős számú harmadik párti szavazatot 2016-ban, annak ellenére, hogy a két nagy párt a modern idők legkevésbé népszerű elnökjelöltjeit indította. Ehelyett a demokraták 90 százaléka Hillary Clintonra, a republikánusok 90 százaléka pedig Donald Trumpra szavazott. A maroknyi alternatív jelölt nem volt túl sikeres a pártonkívüliek körében, a választók kevesebb mint 6 százaléka választotta csak őket. Általában véve, tekintve, hogy mennyire polarizált az ország,

a választóknak lehet, hogy nem tetszik a saját pártjuk jelöltje, de a másik jelöltet mégis sokkal, de sokkal rosszabbnak látják, és nem akarják "elpazarolni" a szavazatukat, vagy ami még rosszabb, megkönnyíteni a másik nagy párt győzelmét.

Az adatok alapján úgy tűnik, hogy egy erős harmadik párt meggyőzhetné a szavazókat. Kevesebb amerikai azonosul a nagy pártokkal, mint valaha, és az emberek széles körben elégedetlenek a választási lehetőségeikkel. A kutatások szerint sok rendszeres pártválasztó nem hajlandó nyilvánosan azonosulni azzal a párttal, amelyre mindig is szavazott. Nem tudni pontosan miért, de ez mindenképpen valamilyen alapvető elégedetlenségre utal.

Az amerikai politikai színpadra idén lépett be a Forward Party, amelynek az alapítói között van Andrew Yang üzletember, aki két évvel ezelőtt sikertelenül indult demokrataként a párt elnökválasztási előválasztásán, tavaly pedig New York polgármesteri székéért. Csatlakozott hozzá David Jolly, aki három évig Floridából a republikánusokat képviselte a kongresszusban, és Christine Todd Whitman volt New Jersey-i republikánus kormányzó is. A magát centrista alternatívának feltüntető Forward Party támogatni fog néhány demokratát és republikánust is, amikor nem saját jelölteket indít az egyébként nem vitatott államokban.

A Forward Party azonban nem tette világossá, hogy mi olyat kínál, ami miatt a nagy pártok helyett őket lenne érdemes választani. A párt eleve nem képvisel sok mindent, és az alapító Yang ezt is emlegette a párt egyik fő erényeként, furcsa módon értékek nélküli pártot ígérve. A Forward Party fő programja olyan választási törvények elfogadása, amelyek megkönnyítik a harmadik pártok számára a választásokon való sikeres szereplést. Ezek közé tartoznak például olyan ötletek, mint a rangsorolt választás, a független választókerületi bizottságok, amelyek bár javíthatják a politikai helyzetet, de nem valószínű, hogy ezek Amerikát egy virágzó többpárti demokráciává változtatnák.

A Forward Party országos szinten is próbál szerveződni, és nem csak az elnökséget célozza meg. Ez nem rossz megközelítés, figyelembe véve, hogy a harmadik pártok általában is sikeresebbek a helyi választásokon. A Dane County Progressives, a Santa Monicans for Renters Rights, a New Hampshire Free State Project és mások valódi sikereket értek el az állami és helyi versenyekben, jelölteket toboroztak, megnyertek néhány választást, és jelentősen befolyásolták a kormányzati politikát.

Egy harmadik pártnak nem is kell feltétlenül győznie ahhoz, hogy befolyást szerezzen.

Ross Perot 1992-es saját maga által finanszírozott elnökjelölti kampánya például jó eséllyel megváltoztatta mindkét nagy párt költségvetési politikai megközelítését. Ralph Nader zöldpárti indulása során pedig 2000-ben ugyan a szavazatok kevesebb mint 3 százalékát szerezte meg, de így is fontos szavazatokat vett el a demokrata jelölt Al Gore-tól.

Kell-e harmadik párt?

2021 elején a Gallup felmérése szerint

az amerikaiak csúcsot jelentő 62%-a szerint a jelenlegi politikai pártok "olyan rossz munkát végeznek, hogy szükség van egy harmadik nagy pártra",

ez az arány visszatért mostanában a korábban jellemző 56%-ra. Ugyanakkor 10-ből négy amerikai nem látja szükségét egy harmadik pártnak, és egyetért azzal, hogy "a republikánus és a demokrata párt megfelelő munkát végez az amerikai nép képviseletében". Az amerikaiak 56%-a az, aki jelenleg úgy gondolja, hogy az országnak hasznára válna egy harmadik nagy párt, nagyjából megegyezik az 55%-os átlaggal, amely a Gallup 2003 óta tartó trendje szerint ezt a nézetet vallja.

A politikai függetlenek körében mindig is sokkal nagyobb volt a harmadik nagy párt iránti vágy, mint a demokraták vagy a republikánusok körében, és ez 2022-ben is így marad. A 2003 és 2012 közötti ingadozás után azonban a függetlenek támogatottsága az elmúlt évtizedben folyamatosan magas volt, 2013 óta nem esett 70% alá. 2021 szeptembere óta pedig különösen magas, 75% közelében van. A 2021-2022-es kombinált adatok szerint, amelyek Biden eddigi ciklusát ölelik fel, a függetlenek (74%) és a mérsékelt/liberális republikánusok (60%) nagy többsége támogatja, hogy legyen egy harmadik nagy párt.

Kik azok a jelöltek, akik hatást tudnak most gyakorolni?

Utah az egyetlen olyan állam, ahol nincs demokrata jelölt a szenátusi versenyben, ehelyett a hivatalban lévő republikánus Mike Lee szenátor Evan McMullinnal, a függetlenként induló korábbi elnökjelölttel fog szembenézni, miután a helyi Demokrata Párt McMullint támogatja és nem indít külön jelöltet. Utah államban több mint 40 éve republikánusokat választanak az állam mindkét szenátusi székébe. A legutóbbi felmérések azonban szoros versenyt mutatnak, Lee egyes felmérések szerint csak néhány ponttal vezet McMullin előtt, ami jóval kevesebb, mint a több mint 40 pontos győzelme 2016-ban. Ha sikerrel járna, McMullin két másik független képviselőhöz, Bernie Sandershez és Angus Kinghez csatlakozna a felsőházban.

McMullinnal szemben Shane Hazel libertárius jelöltnek gyakorlatilag semmi esélye sincs arra, hogy megnyerje a georgiai kormányzói széket, de a jelöltsége még így is befolyásolhatja, hogy ki lesz az itteni győztes. Georgia egyike annak a két államnak, amely bevezette a második fordulót, ami azt jelenti, hogy ha egyik jelölt sem kapja meg a szavazatok több mint 50 százalékát, akkor a két legjobb jelölt december 6-án újra szembekerül egymással egy második fordulóban. Georgia hivatalban lévő kormányzója, a republikánus Brian Kemp enyhe fölényben van, mivel azonban az állam kormányzóválasztási versenye a végsőkig kiélezett, elképzelhető, hogy Hazel elég szavazatot kap ahhoz, hogy megakadályozza őt vagy a demokrata jelöltet, Stacey Abramst abban, hogy abszolút többséget szerezzen. Az Emerson College-The Hill e hónap elején készült felmérése szerint Kemp 51 százalékkal vezet, Abramsnek pedig 46 százaléka van. 2018-ban Kemp mindössze 0,2 százalékponttal verte meg Abramst.

Az állami kormányzói versenyhez hasonlóan Chase Oliver libertárius georgiai szenátorjelölt is gondot okozhat Raphael Warnock demokrata szenátornak és a republikánus színekben induló korábbi NFL-sztárnak, Herschel Walkernek azzal, hogy versenyüket decemberi második fordulóra kényszeríti. Ez a szenátus sorsát is bizonytalanná teheti még egy hónapig, ha a szenátus irányítása itt dől el - ahogyan 2020-ban is történt. Az Emerson College-The Hill közelmúltbeli felmérése szerint Warnock 48 százalékos támogatottsággal vezet Walker 46 százalékával szemben. Körülbelül 1,3 százalék mondta azt, hogy Oliverre szavazna, míg más felmérések, amelyekben a libertariánus jelölt is szerepel, akár 4 százalékos támogatottságot is mutatnak neki.

Oregon 1986 óta folyamatosan demokrata kormányzót választott, de Betsy Johnson független jelöltként való bemutatkozása növelte a demokraták aggodalmát a szék megtartása miatt. Johnson, a korábbi demokrata állami törvényhozó, aki kampányának bejelentésekor tavaly lemondott az állami szenátusból, a közvélemény-kutatásokban a demokrata Tina Kotek és a republikánus Christine Drazan mögött áll. Ezek a felmérések azonban azt is mutatják, hogy Johnson kétszámjegyű támogatottságot szerezhet az államban, ami felerősíti az aggodalmakat, hogy elszívja Kotek szavazatait, és lehetővé teszi, hogy egy republikánus legyen az állam első kormányzója több mint 30 év után. Az Emerson College e hónap elején közzétett felmérése szerint

Drazan mindössze 2 százalékpontos előnnyel vezet Kotek előtt, 36 százalékkal 34 százalék ellenében. Johnson eközben 19 százalékos támogatottságon áll, a szavazók 9 százaléka pedig bizonytalan.

A pennsylvaniai szenátusi verseny egyike azon kevésnek, amely meghatározhatja a felsőház irányítását a következő két évben. A felmérések szerint a republikánus Mehmet Oz felzárkózott a demokrata John Fettermanhoz. A konzervatív Trafalgar Group felmérése szerint Fetterman mintegy 2 százalékponttal vezet Oz előtt. Erik Gerhardt, libertárius jelöltet azonban 3,4 százalékra mérik, ami nagyobb, mint a két nagy jelölt közötti különbség. A közvélemény-kutatások szerint Gerhardt a legjelentősebb harmadik párti jelölt, de a szavazólapokon a Zöld Párt jelöltje, Richard Weiss és a Keystone Párt jelöltje, Daniel Wassmer is szerepel.

Összességében megállapítható, hogy az elemzők nem a mostani választásra várják a harmadik pártok áttörését, és nem sikerült a legújabb politikai formációnak, a három korábbi mozgalomból alakuló Forward Partynak sem jelentős hatást elérnie eddig. Kérdés, hogy adott esetben a globális felmelegedés, vagy az amerikai társadalom tud-e a közeljövőben olyan nyomást gyakorolni a jelenlegi rendszerre, amit egy tehetséges politikus, vagy egy jól szervezett párt ki tud majd használni.

Címlapkép: Alex Wong/Getty Images