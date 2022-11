Durva tankcsatát videóztak Ukrajnában – Nagyon úgy néz ki, hogy az oroszok győztek

Valahol Ukrajnában, talán éppen Herszon környékén összecsapott egymással egy orosz és egy ukrán T-72-es harckocsi: orosz oldalon egy T-72B3, ukrán oldalon egy vélhetően lengyel eredetű T-72M1. Az ukrán tank egy gyalogsági alakulatnak próbált tűztámogatást adni, amikor az orosz tank kiszúrta, majd tüzet nyitott rá.

A felvételen világosan látszik, hogy az összecsapást az orosz tank nyerte (talán tüzérségi támogatással). Az ukrán T-72-es harcképtelenné vált, viszont a legénység láthatóan túlélte a csatát és elmenekültek.

Drone view of a tank battle between a Russian T-72B3 and a Ukrainian T-72M1.Music is a nice metal cover of Out In The Fields by Gary Moore and Phil Lynott, but I don't know the band.A surprisingly poignant song for this war. Since it was originally written about The Troubles. pic.twitter.com/ug3m0k2iQs