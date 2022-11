Magyar származású képviselőt is megválasztottak Amerikában

Becca Balint eddig a vermonti szenátus elnöke volt, korábban pedagógusként dolgozott. Nagyapját megölték a holokauszt idején. Apja 1957-ben vándorolt ki Magyarországról az Egyesült Államokba. Becca Balint már ott született 1968-ban.

Vermont az a hely, ahol a kedvesség, a hitelesség és a bátorság számít, ahol egy bevándorló apa és egy munkásosztálybeli anya gyermeke lehet az első nő és az első meleg, aki képviseli az államot

– mondta a politikus kedd esti győzelme után hívei előtt Burlingtonban.

Ma megerősítést nyert, hogy Vermont és az egész ország olyan hely, ahol bármi lehetséges. Olyannyira képesek vagyunk a változásra, a haladásra és a bizakodásra, hogy ma, 231 év után a vermontiak egy nőt választottak be a kongresszusba

– tette hozzá Balint.

Democrat Becca Balint has won the race for Vermonts lone seat in the U.S. House, becoming the first woman and first openly gay person to represent the state in Congress. pic.twitter.com/aaGFiVqbVm