Zárnak az első szavazóhelyiségek, sorsdöntő eredményekre vár Amerika - Választási híreink percről percre

Hosszú ideje meghatározza az amerikai politikát a két nagy párt, a demokraták és a republikánusok küzdelme, azonban idén egy újabb párt is megpróbál ringbe szállni, a korábbi elnökjelölt, Andrew Yang által alapított Forward Party, amely ismételten megpróbálja megcélozni a nagy pártokból kiábrándult szavazókat. Amikor korábban újabb pártokat alapítottak az Egyesült Államokban, legtöbbször olyan időszakokban történt ez, amikor nem igazán volt erre társadalmi igény. Mostanra azonban jelentősen emelkedett azoknak a számaránya, akik szerint elég a kétpárti rendszerből, és más lehetőség is kell. Az idei évben vannak olyan jelöltek, akik jelentős változás hozhatnak a mostani kiélezett helyzetben, néhányan közülük reális eséllyel indulnak még a győzelemért is.