Belerúgott Trump a republikánusok új csillagába

Úgy tűnik, Donald Trump nem örül annak, hogy Ron DeSantis, Florida kormányzója fölényes győzelmet aratott államában.

Most, hogy Floridában vége a választásnak és minden rendben volt, talán meg kéne említeni, hogy 2020-ban több szavazatot kaptam, mint idén Ron D

– írja saját közösségi oldalán, a Truth Socialon a volt amerikai elnök.

Ron DeSantist tartják Donald Trump legnagyobb kihívójának a párton belül, az időközi választások után egyértelműen megfigyelhető volt, hogy Trump leghűségesebb támogatóin kívül szép lassan elkezdtek DeSantis felé orientálódni a republikánus kötődésű médiafelületek.

Címlapkép: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons