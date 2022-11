Komoly bajba kerültek az amerikai páncélosok Ukrajnában

A február 24-én, Ukrajna ellen indított orosz invázió kezdeti szakasza során elég sok felvétel volt arról, hogy az orosz páncélosoknak komoly gondot okoz a sár Ukrajnában: most úgy néz ki, hasonló helyzetbe kerültek az ukránok által használt amerikai gyártmányú páncélozott katonai járművek is.

Ez a Humvee valahol a Donbaszban ragadt be a sárba: nagyon úgy tűnik, hogy a kezelői el is hagyták a járművet, hiszen a toronygéppuskát és az elektronikai felszereléseket elvitték a 4x4-esből.

Nemrég arról került ki videó, hogy egy MaxxPro MRAP akadt be a sárba: ez a járművet viszont megpróbálták társai kihúzni a bajból. Azt nem tudni, ez a projekt mennyire volt sikeres.

Nagyon úgy néz ki, hogy a MaxxPrók kifejezetten nem bírják a sarat, korábban is volt videó arról, hogy egy ilyen jármű egy hasonló típusú MRAP-et próbál kirántani a bajból.

US donated MaxxPro MRAP vehicles spotted in Ukraine, as the one tries to tow the other out of mud #Ukraine️