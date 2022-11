Oroszország és Kína egy héten át villog a félelmetes katonai képességeivel - Íme 5 szupermodernnek mondott fejlesztés

November 8-án kezdődött Kína legnagyobb légi bemutatója, az International Aerospace Exhibition Airshow China 2022-es rendezvény, ahol az érdeklődők többek között a kínai és orosz hadiipar csúcstechnológiáját is megtekinthetik. Az alábbiakban összeszedtük, milyen állítólagos szuperfegyverekkel és látványos bemutatókkal készül a két szövetséges állam.

Szu-57, az orosz lopakodó

Az orosz Roszoboronexport részéről a két legnagyobb látványosságot a Szu-57-es ötödik generációs vadászgép és a Sz-350E Vityaz légvédelmi rendszer bemutatása jelenti majd.

Az állítólagosan lopakodó képességekkel rendelkező ötödik generációs Szu-57 vadászgép is szerepet kap a kínai légi bemutató programjában. A repülő megjelenése jó eséllyel azt is jelzi, hogy az oroszok az eszközt felkínálják majd a nemzetközi piacon is.

2018-ban Oroszország négy Szu-57-est használt a szíriai hadjárata során, majd a beszámolók szerint ugyanennyit vet be jelenleg az ukrajnai hadjáratában is.

Oroszország legmodernebb vadászgépének számító Szu-57-esről 2022 júniusában jelentettek elsőként az ukrán frontról, akkor még korlátozott felderítési feladatokat látott el.

A feltételezések szerint a használatára valószínűleg továbbra is műveleti korlátozások vannak érvényben, és csak távolsági támadásokra és információs hálózatépítésre használják. Ennek az oka, hogy Oroszország mind levegő-levegő, mind levegő-föld bevetés esetén rendelkezik olyan rakétaarzenállal, amelyek hatótávolsága 200 és 300 kilométer között mozog, így felesleges kockáztatni a méregdrága technológiát.

Ráadásul a szakértők szerint a Szu-57-es könnyebben észlelhető radarral, mint amerikai lopakodó társai (F-22 Raptor és F-35 Lightning), bár ez csak az oldalirányú érzékelésre vonatkozik. Vagyis az AWACS-ok (légtérellenőrző repülőgép) és a földi radarok számára nehezen érzékelhető, ha frontálisan vezetik rá a célpontra, oldalról viszont könnyen "láthatóvá" válik.

Az ukrán tüzérség rémálma? Szu-350 Vityaz

Az Sz-350E Vityaz közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer, amit az elavult Sz-300PS és a több mint 20 éve használt Buk M1-2 rendszer leváltására terveztek, sorozatgyártása 2019-ben kezdődött.

A gyártó beszámolója szerint az Sz-350 rendkívül mobilis, a bevethető státusz eléréséhez mindössze 5 percre van szüksége, maximális lőtávolsága akár a 120 kilométert is elérheti.

A gyártó elmondása szerint a rendszer további előnye, hogy rakéták számában (16) és tűzerejében (egyszerre nyolc célpontot tud támadni) jelentősen felülmúlja nyugati vetélytársait,

ráadásul a modern zavaróberendezéseket is könnyedén megkerüli, így az ígéretek szerint nem csak drónok és cirkálórakéták, hanem ötödik generációs lopakodó vadászgépekre is rendkívül nagy veszélyt jelent.

Hasonlóan a Szu-57-es vadászgépekhez, a Vityaz ukrajnai bevetéséről is csak korlátozott információk terjedtek el. Jelenleg egyetlen bizonyíték van az ukrán hadszintéren való jelenlétéről, egy orosz SzU-25-ös csatarepülőgépeket bemutató propagandavideó hátterében fedezték fel a Vityaz jellegzetes alakját, a légibázis alig 60 kilométerre található Ukrajnától.

Stills from a new Russia MoD video on Su-25 operations against Ukraine. Several elements of a S-350 SAM system can be seen in the background, including a 50N6A fire-control radar, 96L6-TsP acquisition radar, & 2 launchers: 50P6 TEL(s) and/or 50P6T LLV(s).

Felmerülhet a kérdés, hasonlóan, mint a Szu-57-tel kapcsolatosan is, hogy az ilyen szupermodern fegyvereket miért nem használja tömegesen Oroszország Ukrajnában, és miért viseli el az egyre növekvő fájdalmas veszteséget, amit a drónokkal támogatott ukrán tűzérség okoz. Az egyik lehetőség, hogy a méregdrága fegyverek sorozatgyártása jelentős akadályokba ütközik, és korlátozott készletekkel rendelkeznek ahhoz, hogy megfelelően lefedjék az orosz erők védelmét.

A másik oka lehet az is, hogy a beharangozott harctéri tulajdonságok egyszerűen nem érik el az a szintet, mint amit a gyártók hirdetnek. Utóbbi feltételezést akár az a tény is megerősítheti, hogy egyáltalán nem érhető el valódi hadgyakorlaton vagy harctéren készült felvétel, ahol bemutatják ezen fegyverek tényleges harcértékét, bár ebben hiánypótló lehet a mostani kínai légi show.

FK-3000 és ZK-K20: A jövő kínai drón-elhárítója

Kína a világ egyik legmodernebb drón-gyártó országa legyen szó polgári, vagy hadszintéri felhasználásról, ennek megfelelően pedig eltökélt szándéka, hogy alkalmazkodjon a pilóta nélküli hadviseléshez is. A kínai állami média szerint a héten egy mindenre kiterjedő drónellenes rendszer bemutatása is fontos szerepet kap.

A rendszert fejlesztő Casic (China Aerospace Science & Industry Corporation) szerint a rendszer szükségességét az orosz-ukrán háborúban növekvő arányban résztvevő drónok felértékelődése, és az ezek ellen való védekezés ihlette.

A Zhuhai légibemutatón debütáló rendszer a Casic ígérete szerint átfogó megoldást nyújt az ellenséges drónok felderítésére, zavarására és elfogására. A fejlesztés során figyelembe vették az olyan hátráltató tényezőket is, mint a drónok kicsi mérete, vagy a költséges elhárító-töltetek, ennek megfelelően a kisebb drónok ellen inkább zavarást és eltérítést alkalmaz.

Az új rendszer átfogó védelmi képességet ad a drónok minden típusa ellen ,közel és távol, magasan és alacsonyan, hard és soft killel egyaránt

- mondta a fejlesztő vállalat képviselője. A „hard kill”-el a drón megsemmisítésére, a „soft kill”-el a légi jármű megzavarására, eltérítésére utalt.

A ZK-K20 taktikai parancsnoki rendszernek szánt legmodernebb párosítás a tavaly kifejlesztett, FK-3000 lánctalpas terepjáró, amelyre a rászerelhető rakéta-vető platform segítségével akár 40 kilométer/órás sebességgel haladva is képes tüzet nyitni.

Az FK-3000 12 négycsöves rakétaindítóval, légvédelmi ágyúval és elektronikus és lézersugaras zavaróeszközzel is rendelkezik.

A járműveket legalább két ZR-1500 pilóta nélküli földi jármű kíséri, amelyek vagy felderítő munkát vagy 4x6-os rakétamodulokat hordoznak, további információszerzés vagy tűzerő támogatás céljából.

Az FK-3000 még nem vett részt hadgyakorlaton, képességeiről nyilvános videó nem került ki. Elődjéről, az FK-2000-esről viszont került már ki olyan videó, amin valódi lőszeres hadgyakorlaton próbálják ki képességeit.

Hatalmas, hiperszónikus drón: MD-22

Kína a show kezdete előtt mutatta be legújabb fejlesztését, az MD-22-es pilóta nélküli járművet, ami a gyártó állítása szerint akár hiperszonikus sebességre is képes lehet.

A járműhöz tartozó leírás szerint az MD-22 10,8 méter hosszú és körülbelül 4,5 méter széles, hatótávolsága pedig körülbelül 8000 kilométer, sebessége a hétszeres hangsebességet is elérheti. A gyártó állítása szerint ez a drón, és a teszteredményei lehetnek a kínai hatodik generációs vadászgép-fejlesztés alapjai, bár a hivatalos teszteredményeket még nem tették közzé.

China's reusable wide-range high-speed aircraft MD-22, 7 times the speed of sound, 8000 km range. It can take off and land like a more traditional plane using existing runway infrastructure.

Drón-sorozatvető járművek

Kína nem csak a drón-védelmét erősíti, hanem az állami médiában lejátszott beharangozó szerint bemutatásra kerül egy olyan koncepció, amely képes arra, hogy egy teherautóra szerelt indítórakéta egyszerre több drónt lőjön ki. Abban az esetben, ha valódi fegyverbemutatót is rendeznek hozzá, akár a show régóta várt, legnagyobb durranásának lehetünk szemtanúi.

A kínai állami televízió, a CCTV a közelgő Zhuhai Air Show előzetes bemutatását célzó program részeként rövid videoklipet sugárzott egy teherautóra szerelt rajindítóról, amely állítólag mintegy 18 drón közel egyidejű kilövésére képes.

New Light-vehicle mounting carrier Swarm weapon system with up to 18 loitering munitions in Zhuhai Airshow.The system is allegedly low-cost and modular. It can perform reconnaissance, area control, precision strike, cluster strike and damage assessment missions

A most bemutatott jármű nem az első lenne a „drónvető” járművek sorában, legalábbis a kínai hadiipar esetében semmiképp sem.

2020-ban már bemutatásra került egy olyan teherautó-alapú rendszer, ami állítólag 48 darab drónt is képes kilőni.

Bár a „nagytestvér” már két éve elkészült, és a jelentések szerint akár 200 drón indítására is képes perceken belül, mozgó járműről, erre azonban nyilvános videós bizonyítékok máig nincsenek. Jelenleg egy olyan nyilvános felvétel létezik, amin a drónvető egy pilóta nélküli járművet lőtt ki, azt is álló helyzetből.

A jelentés szerint a most készülő rendszer egy kisebb méretű, rendkívül mobilis, indítószerkezetként fog működni. A drónok az egyszerű újratöltés érdekében egyedi indító tartályokban érkeznek. Az előzetes beharagozók alapján az új rendszer alkalmas szárazföldi csapatok, könnyű páncélozott járművek, egyszerű erődítmények és más nagy értékű célpontok, például radarállomások támadására.

Félelmetes ellenfelek vagy felfújt papírtigrisek?

A Kínában rendezett bemutatón mind Oroszország, mind Kína bemutatja legújabb fejlesztéseit, amiről a fejlesztőik határozottan állítják, hogy fegyvereik a maguk nemében világszintű fejlettséget értek el, sok esetben pedig messze lekörözik a nyugati technológiát. A bemutatók egyik legfontosabb célja lehet a potenciális importőrök - egyes országok katonai megfigyelőinek a meggyőzése a befektetés megtérüléséről. Ezt feltételezve elvárható, hogy a minél nagyobb meggyőzés érdekében a lehető legtöbbet megmutassák a beharangozott szuperfegyverek képességeiből.

Különösen fontos lenne ez Oroszország esetében, aki bár mind a Szu-57-esre, mind a Sz-350 Vityazra rettentően büszke, azonban a fegyverek használhatóságával kapcsolatosan komoly kételyek merültek fel. Az ukrajnai háborúban ugyanis nem, vagy csak korlátozottan mutatkoztak be, holott nagy szüksége lenne rá az orosz haderőnek.

Kína pedig sorra jelenti be áttörő fejlesztéseit és megoldásait, ennek ellenére kiállítási makettdarabokat leszámítva, egyelőre ők sem mutattak többet az "amerikai fegyvereket" leköröző haditechnikai arzenálból.

A címlapkép illusztráció. A címlapképen kínai J-20-as vadászgépek tartanak légibemutatót, a J-20 Kína jelenlegi legmodernebb vadászgépe. Címlapkép forrása: Zhou Guoqiang/Getty Images