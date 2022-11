Oscar-díjas iráni színésznő állt ki a tüntetők mellett

A szerdán feltöltött képen a 38 éves színésznő táblát tart, amelyen a "nő, élet, szabadság" szavak olvashatók kurd nyelven. Ez a tüntetések egyik szlogenje.

A cultural earthquake. The most well known Iranian actress Taraneh Alidoosti remove her hijab publicly. Another blow lands against gender apartheid regime. Young women in Iran started this revolution and now popular actress followed their path.Women Life Freedom. #MahsaAmini