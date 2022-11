Állítólag túlélte a csatát az orosz katona, akinek felkavaró harcáról durva videó készült

Állítólag él az orosz katona, akiről videó készült, ahogy súlyosan sérült állapotban, több ukrán drónról ledobott gránátot is kidob a lövészárokból, mielőtt azok felrobbantak volna.

Több orosz médiaforrás is beszámol arról, hogy súlyosan megsérült, de él az orosz katona, akiről videó készült, ahogy egy lövészárokban fekve drónnal támadják az ukránok, de eldobja a rá eső gránátokat, mielőtt azok felrobbannak, megmentve ezzel saját életét.

A KP.ru Telegram-csatornáján azt állítja, hogy a férfit „Alekszej Sz.-nek” hívják és a 138-as számú önálló gépesített dandár tagja – az alakulat Viborg megyében, Kamenka mellett állomásozik.

Az orosz hírportál meg is kereste az alakulatot, melynek egy volt tagja azt állítja: ő is került már hasonló szituációba, idén júniusban, Veszeloje településnél. Őt állítása szerint egy F-1-es kézigránáttal dobták meg, és meg is sérült, mert nem tudta elég messzire dobni a gránátot. Ezután leszerelték.

Értelemszerűen semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy ezekből az oroszok által közzétett állításokból akár egy szó is igaz. „Alekszej Sz.-t” nem láttuk élve, mióta a drónos videó kikerült róla, ami lehet csupán azért is, mert katonai kórházban ápolják, ahova a médiát nem engedik be, és azért is, mert az oroszok hazudnak és a katona meghalt.

Mindenesetre, az oroszokat mindenképpen inspirálja a katona története, különféle Telegram-csatornák már „fanartokat” (rajongók által készített rajzokat) is publikáltak arról, ahogy „Alekszej” kidobja az ukrán gránátokat a lövészárokból.