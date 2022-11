Megjött az ukránok mesterterve: így mentenék meg a totális gazdasági összeomlástól a háború sújtotta országot

Elkészült az új ukrán költségvetés, amelyben a 2023-as kiadások felére nincs fedezet. Jelentős reményeket fűznek az állami vagyon kiárusításához, valamint számos megszorítás közepette megpróbálja az ukrán állam a háborúhoz szükséges összeget is előállítani. Itt vannak a részletek a költségvetéssel és a privatizációval kapcsolatban.

Az ukrán parlament csütörtökön jóváhagyta a 2023-as költségvetés tervezetét, 38 milliárd dolláros rekordhiánnyal. A miniszterelnök szerint a költségvetés célja, hogy közelebb hozza az Oroszország elleni győzelmet. Ez Ukrajna történetében a leghamarabb elfogadott következő évi büdzsé.

A vezető törvényhozók szerint a költségvetést elsöprő többséggel fogadták el, 295 képviselő szavazott mellette, és senki sem ellenezte, és harmincöten tartózkodtak.

Tegyünk meg mindent, hogy közelebb hozzuk a győzelmet. Ezzel a filozófiával állítottuk össze ezt a költségvetést

- mondta Denisz Smihál miniszterelnök a szavazás után.

A hét elején azt mondta, hogy ez a "győzelem költségvetése" lesz, több mint 1 milliárd hrivnyát (27,08 milliárd dollár) különítve el a fegyveres erőkre és a nemzetbiztonságra Oroszország február 24-i invázióját követően. További kulcsfontosságú kiadások a nyugdíjak, az egészségügy és az oktatás - mondta.

A parlament pénzügyi, adó- és vámpolitikai bizottsága a szavazás előtt közölte, hogy a költségvetési hiány a bruttó hazai termék 20,6 százaléka lesz. A kormány 2023-ra vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését a konzervatív forgatókönyvhöz igazította, azaz 4,6 százalék helyett 3,2 százalékos növekedéssel számol. Az inflációs előrejelzését ugyanakkor 30 százalékról 28 százalékra mérsékelte.

Smihál a szavazás után közölte, hogy

a GDP idén eddig 32%-kal csökkenhet, az infláció pedig 2022-ben 29,3% lehet.

Az állami költségvetés évi átlagban a dollár árfolyamát 42,2 hrivnyában irányozta elő. Így a dollár árfolyama 10 hrivnyával erősödhet. A kormány változatlanul hagyta a létminimum szintjét, és a minibálbért sem tervezi emelni jövőre. A biztonsági és védelmi kiadások a jövő évi GDP 18,2 százalékát teszik ki.

Eközben két parlamenti képviselőt, a Moszkva-barát Vadim Rabinovicsot és a Nép Szolgája kormánypárt listáján képviselői helyhez jutott Ihor Vaszilkovszkijt megfosztották mandátumától, így most 417 képviselő maradt a hivatalosan 450 fős parlamentben.

A megnövelt hadikiadások mellett 38,9 milliárddal nő a nyugdíjakra szánt kvóta, amely eléri a 271,9 milliárdot, a háborús helyreállítási alap 16,1 milliárdról 35,5 milliárd hrivnyára nő, és ide kerülnek az elkobzott orosz vagyontárgyak és pénzügyi alapok is. Növekednek a tudományos-technikai szektort érintő állami kiadások is, valamint az országon belül áttelepülni kényszerültek kedvezményes kölcsönére és a vállalkozások fejlesztésére szánt összegek is.

Az ukrán kormány azt tervezi, hogy 11,6 milliárd hrivnyával csökkenti az állami adminisztráció költségeit, a hivatalnokok tömeges elbocsátásával, a juttatások és jutalmak csökkentésével, ezek alól csak a rendfenntartó szervek képeznek majd kivételt.

Az első olvasathoz képest bekövetkezett változások közt szerepel a politikai pártok finanszírozásának közel félmilliárd hrivnyával való csökkentése is, valamint a korrupció-ellenes ügyészség finanszírozásának növelése 63 milliárd hrivnyával.

A költségvetés 40 millió hrivnyával számol, ami a privatizációt illeti. A költségvetés jóváhagyása óta eltelt első hónapban az állam már több mint egy milliárd hrivnya bevételre tett szert a különböző aukciókon, és ezt az összeget teljes mértékben a védelmi kiadások fedezésére fordítják.

Minden állami bevételt - a privatizációból származót is beleértve – közvetlenül az ország védelmére fordítanak, ugyanis a nemzetközi partnerek csak a szociális kiadásokat finanszírozzák.

A pusztító háború ellenére Kijevben arra számítanak, hogy a 2023-as költségvetési bevételek elérik a 1,28 milliárd hrivnyát, ami megközelítőleg fedezni tudja a kiadások felét. A deficit mértékét havi 3 milliárd dollárban határozták meg.

A fennmaradó kiadások kapcsán a politikusok főleg a külföldi segítségre számítanak. 1,5 milliárd hrivnya külföldi kölcsönt szándékoznak felvenni, amiből 1,4 milliárd hrivnya nemzetközi kölcsön lenne, és a 90,7 milliárd pedig különböző országoktól érkezne.

A költségvetés szövege szerint 2023-ban az összes állami kiadás 2,6 milliárd hrivnya, ami 66,8 milliárd hrivnyával több, mint a képviselők elé terjesztett első olvasatban szerepelt. A bevételt a pusztító háború ellenére 1,3 milliárd hrivnyára tervezik. A tervezett kiadások felét azonban nem egyensúlyozza bevétel, így valószínű, hogy a lyukakat az állami vagyon kiárusításából kell részben finanszírozni.

Nagy privatizáció

Az ősszel megkezdődött a „nagy privatizáció” Ukrajnában. Az országban egyszerre van „kis” és „nagy” privatizáció jelenleg. A két kategóriát a kikiáltási árak különböztetik meg, amelyeket a vállalatokért kérnek. A „kis” privatizációban nem vehetnek részt olyan vagyontárgyak, amelyek kikiáltási ára meghaladja a 250 millió hrivnyát.

Idén márciusában az ukrán gazdasági, kereskedelmi és mezőgazdasági minisztériumában kijelentették, hogy a „nagy” privatizáció nemcsak egyértelmű jele annak, hogy az ország készen áll a beruházásokra, de annak is, hogy biztosítani tudja a nagyobb vagyontárgyak átlátható és becsületes adásvételét, ezáltal az ország gazdaságának a fejlődésének a lehetőségét is megteremtve.

A társadalom és az állam számára fontos vagyontárgyak védelme érdekében február 17-én a parlament gazdasági fejlődés kérdéseiért felelős szakbizottsága megvitatott és jóváhagyott egy törvénytervezetet, amelynek megfelelően

csak nem stratégiai jelentőségű eszközöket lehet privatizálni.

A privatizációról szóló törvény tiltja az alkalmazottak számának csökkentését a társaság új tulajdonosra való átruházását követő hat hónapig, ezen kívül a törvény tiltja a vállalat profiljának megváltoztatását is. A privatizáció érinti az Egyesült Bányászati és Vegyipari Társaságot, amely a világ egyik legnagyobb titán- és cirkónium kitermelője. A vállalat kikiáltási ára nem kevesebb, mint 3,7 milliárd hrivnya volt, eközben az „Első Kijevi Gépgyár”, ismertebb nevén Bilysovik, kikiáltási ára 1 milliárd 389 millió hrivnya volt.

Azért kellett az utóbbit főleg privatizálni, mert itt már korábban leállt a termelés, és ma ez az üzem alapvetően abból tartja fenn magát, hogy bérbe adja helyiségeit. A központi vezetés azt reméli, hogy az új tulajdonos nemcsak megtartja a munkahelyeket, újakat is létrehoz, de modernizál és újraindítja a termelést. Érdekes módon Ukrajna Nemzeti Bankja el akarja adni a jól ismert PrivatBankotot is, amely számos nemzetközi befektető érdeklődését fogja reményük szerint kiváltani.

Az idei nagyszabású privatizáció végrehajtását egy tárcaközi versenybizottságra bízták, a világ legnagyobb könyvvizsgáló cégei segítik a munkájukat. A privatizáció online aukció formájában zajlik. Az előrejelzések szerint az állami költségvetésbe ennek eredményeként mintegy 12 milliárd hrivnya folyik be, ami jelentős összeg, és a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a cél szinte mindig elérhetetlen, mivel ezen társaságok nagy részét már több éve próbálja a kormány eladni.

A kis privatizáció

Denisz Smihál ukrán miniszterelnök szerint az állam támogatási programokat is indít, hogy a vállalkozásokat és az embereket munkahelyteremtésre ösztönözze.

A kisléptékű privatizáció különösen azokban a régiókban fontos, ahol a falvakban és városokban élő emberek tudnak az évek óta üresen álló vagy nem hatékonyan használt létesítményekről, és alapvetően arra hivatott, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy ezeket a helyiségeket tisztességes áron megvásárolják az itteniek és megkezdjék a munkát bennük

- mondta a miniszterelnök.

A privatizáció lehetőséget biztosít a termelés bővítésére is a gazdák számára. Július 28-án a parlement elfogadott egy törvényt, amelynek célja a privatizációs folyamatok felgyorsítása a hadiállapot idején. Emellett a parlement számos állami vállalatot kivett a privatizációra tiltott vállalatok listájáról. A privatizációs eljárások Ukrajnában 100 helyett ezentúl 25 napig tartanak majd, és a vonatkozó dokumentumokat online is alá lehet írni.

IMF-látogatás

Eközben az IMF küldöttsége pénteken online megbeszéléseket kezdett ukrán tisztviselőkkel egy új lehetséges hitelprogramról. Az újabb tárgyalások az októberben Bécsben tartott konzultációk folytatását jelentik.

Korábban, október 17-20. között az IMF tisztviselőinek egy csoportja már Bécsben találkozott az ukrán tisztviselők küldöttségével. A megbeszéléseken szó esett a legfrissebb makroszintű pénzügyi fejleményekről és kilátásokról, a 2023-as költségvetésről és Ukrajna ezzel kapcsolatos külső finanszírozási igényeiről, a pénzügyi szektor problémáiról, valamint a makrogazdasági stabilitást támogató különböző kormányzati megoldások kombinációjáról.

Körözik a központi bank volt elnökét

Október 24-én Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala házkutatási parancsot jelentett be a JSC Ukrgasbank három tisztviselője ellen, akik a nyomozók szerint több mint 200 millió hrivnya elsikkasztásában vettek részt. Az ügyben érintettek között van Kijlo Sevcsenko, a Nemzeti Bank volt elnökét is. Sevcsenkót azzal vádolják, hogy 2014-2020 között az állami tulajdonú JSC Ukrgasbank vezetőjeként olyan rendszert hozott létre, amely több mint 206 millió hrivnya összegű veszteséget okozott.

Ukrajna ezzel a költségvetéssel úgy tűnik, egyszerre több problémát próbál orvosolni. A privatizáció minden bizonnyal feltétel lenne az IMF-megállapodáshoz is, így amellett, hogy előre menekülés és bevételt is teremt, jó jel lehet a nemzetközi közösség felé, hogy az ország nemcsak a markát tartja a támogatásért, hanem maga is hajlandó tenni a boldogulásáért.

Címlapkép: Dario Pignatelli / Európai Bizottság