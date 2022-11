Menekülőre fogják a brazil elnök fiai, uniós állampolgárságot kértek a kudarc után

Az elbukott elnökválasztás után a még hivatalosan mindig hivatalban lévő brazil elnök, Jair Bolsonaro két fia, Flávio és Eduardo Bolsonaro is uniós állampolgárságot próbált szerezni a napokban.

Kilenc nappal a választások után az olasz nagykövetségen voltak, hogy olasz állampolgárságért folyamodjanak.

Nove dias depois de Jair Bolsonaro perder as eleições, dois dos filhos do ainda presidente do Brasil, Flávio e Eduardo Bolsonaro,foram à embaixada de Itália em Brasília para avançar no processo de obtenção da cidadania italiana.