Évtizedek óta nem látott katasztrófát okozhat Armageddon tábornok – Pokoli télre készül Ukrajna

Október 8-án, egy szombati napon támadás érte a Krím félszigetet Oroszországgal összekötő Krími hidat, az építmény jelentős károkat szenvedett. Bár Ukrajna a mai napig nem vállalta magára az akciót, az orosz válasz nem sokáig váratott magára.

Éppen a Krími híd elleni támadás napján kapott először hivatalosan főparancsnokot az ukrajnai „különleges katonai művelet” Szergej Szurovikin tábornok személyében, akire szíriai háborús taktikája miatt – városok válogatás nélküli bombázása – az „Armageddon tábornok” név ragadt rá. Szurovikin két nappal később, október 10-én be is mutatkozott, mikor szerte Ukrajnában elsősorban a civil infrastruktúra elleni rakéta- és dróntámadásokat hajtottak végre az orosz erők.

Bár számos épületet és létesítményt ért és ér a mai napig támadás, az egyértelműen kirajzolódott, hogy

a cél az ukrán energetikai infrastruktúra – az áram-, a fűtés- és a vízellátás – tönkretétele.

Ebben Oroszország meglehetős sikereket ért el. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió energetikai biztosával, Kadri Simsonnal november 1-jén Kijevben történt találkozóján kijelentette,

az ukrán energetikai infrastruktúra 40 százaléka súlyos károsodást szenvedett.

Különösen a hőerőműveket, a hőt és villamosenergiát termelő kombinált erőműveket és a vízerőműveket érték nagy károk. Két nappal később Zelenszkij arról beszélt, hogy mintegy 4,5 millió ember, Ukrajna háború előtti lakosságának egytizede maradt átmenetileg áram nélkül.

Simson a kijevi találkozón ígéretet tett az ukrán elnöknek, hogy az EU segít megjavítani és helyreállítani az ukrán infrastruktúrában keletkezett károkat. Emmanuel Macron francia elnök külön is segítséget ígért Zelenszkijnek és Ukrajnának a tél átveszeléséhez. 17 uniós ország eddig már mintegy 500 generátort küldött Ukrajnának az áramellátást segítendő.

Az International Energy Charter (IEC) október 24-én lezárt összefoglalója szerint az energetikai infrastruktúra az invázió korábbi szakaszaiban is az orosz támadások célpontja volt, de akkor még nem az áram- és vízellátás tönkretétele volt a cél, hanem elsősorban olajfinomítókat, olajkészítményeket tároló létesítményeket, illetve a villamosított vasúti közlekedéshez tartozó eszközöket támadtak. A támadások miatt azóta Ukrajna az olajtermékeket illetően 100 százalékban importra szorul. Ezzel szemben az ország nyugatra irányuló áramexportja június 30. és október 10. között még nőtt is. Az október 10-én indult támadások miatt azonban Ukrajnának másnap le kellett állítani az Európába irányuló áramexportot.

Az IEC szerint az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások két célt szolgálnak:

Oroszország tehát egyszerre akarja az ukrán lakosságot, illetve az európai közvéleményt rábírni arra, hogy ne támogassa Ukrajna háborús erőfeszítéseit.

(Tegyük hozzá, ilyen szándékok a második világháborús szőnyegbombázásokkal kapcsolatban is voltak, de a civil lakosságot ezek általában nem tudták megtörni.)

Október 24-ig Ukrajna hőerőmű-kapacitásai, illetve a hőt és villamos energiát is termelő erőműveinek (CHP) kapacitásai mintegy 35-40 százalékban szenvedtek súlyos károkat, vagy semmisültek meg teljesen. Az elektromos átviteli- és elosztóhálózatok szintén nagy arányban sérültek, ami áramszünetekhez vezetett Ukrajna szinte összes régiójában. Ezenkívül támadások érték az átviteli rendszert üzemeltető diszpécserközpontokat is.

Október 10. és 24. között mintegy 5 millió fogyasztó maradt ideiglenesen áram nélkül – csak a támadások első napján, október 10-én 4 millióan. Bár az ellátást magát gyorsan és majdnem mindenki számára sikerült visszaállítani, az erőművekben keletkezett károk miatt azóta is folyamatosan tervezett áramkimaradásokra van szükség, hogy mindenkinek jusson elektromos áram. Emellett a politikai vezetők és a hatóságok önkéntes takarékosságra is fölszólították a lakosságot.

Kyiv, as well as other Ukrainian regions, experience daily long-term power outages. The outages became regular after Russia increased its attacks on Ukraines energy infrastructure. According to President Zelensky, Russia damaged about 40% of Ukraines energy infrastructure. pic.twitter.com/RzL3yMey3v