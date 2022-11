Akkor is maradna pár oroszellenes szankció, ha békét kötnének Ukrajnával – mondta az amerikai pénzügyminiszer

Bár az oroszok még nem mutatták jelét, hogy hajlandóak lennének békét kötni Ukrajnával, de ha ez megtörténne, akkor „feltételezem, hogy valamilyen békemegállapodás keretében a szankciók kiigazítása lehetséges és megfelelő is lehet” – jelezte az indonéziai G20-csúcs előtt a Wall Street Journalnak Janet Yellen. Az amerikai pénzügyminiszter azonban azt is kijelentette: még a békeszerződés mellett is „valószínűleg úgy éreznénk, a történtek alapján, hogy bizonyos szankcióknak érvényben kell maradniuk”.