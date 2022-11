Hivatalos: újra Benjamin Netanjahu lesz Izrael kormányfője

Benjamin Netanjahu volt miniszterelnököt, a jobboldal Likud vezetőjét bízta meg vasárnap kormányalakítással Jichák Hercog izraeli elnök - jelentette be a közel-keleti ország elnöki hivatala.

A hivatal már a héten bejelentette, hogy Netanjahut fogja felkérni Izrael 37., és Netanjahu hatodik kormányának megalakítására, hogy ezzel véget érjen az évek óta tartó politikai káosz.

A jobboldali-vallásos tömb 64 képviselője támogatta Netanjahu kormányfőjelöltségét, szemben a centrista Van jövő párt élén álló Jaír Lapidot támogató 28 jövendő képviselővel, miközben a többi párt 28 képviselője tartózkodott jelölt megnevezésétől.

Címlapkép: Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States (Public Domain)