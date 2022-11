Felmentették Maróth Gáspár államtitkárt

Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök felmentette Maróth Gáspárt, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárát.

A döntés november 15-i, vagyis keddi hatállyal él.

A Portfolio augusztusban készített interjút a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkárával. Ebben az államtitkár többek között arról beszélt, hogy az elmúlt évek katonai konfliktusai, háborúi jelentős változásokat hoztak a Magyar Honvédség fejlesztési terveivel kapcsolatosan, Magyarország pedig a vártnál korábban, már jövőre eléri a 2%-os, GDP-arányos védelmi költségvetést, melynek számottevő része haderőfejlesztésre megy majd el. Nemrég átadásra került a gyulai Airbus-gyár, augusztusra megérkeznek a Panzerhaubitze 2000-esek, illetve átfogó katonai drónstratégiát is bemutat majd a kormány. A szakember arról is beszélt, hogy a hadiipari termékek felvevőpiacában jelentős bővülés várható, a kormány várhatóan szorosabbra fogja az együttműködését a Rheinmetall-lal, illetve Magyarország érdeklődik a HIMARS, illetve az ehhez hasonló nagy hatótávolságú rakétarendszerek iránt is.

Maróth Gáspár a kormány honlapján elérhető információk alapján az új Orbán-kormány idén májusi megalakulásával lett az új honvédelmi miniszter Szalay-Bobrovniczky Kristóf minisztériumának államtitkára. Ezt megelőzően 2018 és 2022 között a Miniszterelnöki Kormányiroda Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztosa volt.

Fotó: Kaiser Ákos, Portfolio

Hétfőn a kormány tagjaira vonatkozóan több új információ is megjelent:

Címlapkép forrása: MTI/Kovács Tamás