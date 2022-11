Rejtélyes robbantás történt Isztambulban, de valami nincs rendben a hivatalos verzióval

Portfolio 2022. november 14. 17:08

November 13-án vasárnap délután robbantás történt Isztambul legforgalmasabb, turisták által is kedvelt utcáján, az Istiklal úton. Ma reggelre a török hatóságok több tucat embert le is tartóztattak, és előállították a robbantás állítólagos elkövetőjét, aki beismerő vallomást is tett. Fél nap alatt kész lett a török hatóságok hivatalos narratívája: a támadás mögött a szíriai kurdok állnak, az elkövető Görögországba akart menekülni, és nem fogadják el az amerikaiak részvétét sem. Mindez a választások előtt fél évvel történt, amikor régóta mélyponton van Erdogan és pártjának a népszerűsége, a török gazdaság összeomlott, több mint egy éve próbálják betiltani a kurdok törökországi pártját és hónapok óta folyamatos a feszültség a szomszédos görögökkel.