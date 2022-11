Januártól nem kell görcsölni, ha otthon hagytuk a jogosítványt, vagy a forgalmit

A jelenlegi szabályozás szerint, akik az említett okmányokat kérésre nem adták át a rendőrnek (akár otthonfelejtés miatt), 5-50 forint közti bírságot kaphatnak, és legfeljebb 150 forintot fizethetnek, ha szabályszegési eljárás indul ellenük.

Ez a helyzet viszont megváltozik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 2020. május 28. óta hatályos módosítása értelmében.

A módosítás alapján 2023. január 1-től a fenti két okmányt nem kell bemutatni az igazoltatáskor, és semmilyen büntetés nem szabható ki ezek hiánya miatt, hiszen ez már nem fog szabálysértésnek számítani.



Aki külföldi autót vezet magyarként, annak továbbra is magánál kell tartania az okmányokat és átadni az ellenőrzéskor. Ugyanez igaz fordított esetben is, érdemes lesz magánál tartania az okmányokat annak, aki külföldiként vezet magyar rendszámú autót. Ami a külföldi utazást illeti, a helyzet változatlan marad: a magyar vezetőknek továbbra is maguknál kell tartaniuk az okmányokat, valamint az itthon regisztrált jármű nemzetközi kötelező biztosítási igazolását.

A változás gyakorlatilag az informatikai fejlődést követi le, hiszen a rendőrök kézi számítógépen néhány kattintásból elérik az igazoltatott sorfőr, illetve az autó központi rendszerben tárolt adatait.

Érdemes viszont arra is emlékezni, hogy a hatósági 480 forintos áron való tankoláshoz szükség van a forgalmi bemutatásához. Ennek persze csak akkor lesz relevanciája, ha a kormány a benzinárstop január 1-i határidejét ismét kitolja. A másik indok az okmányok magunknál tartása mellett, hogy ezek hiánya baleset esetén gondokat okozhat a biztosítási ügyintézésnél.

