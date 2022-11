Lázadoznak az orosz újoncok, miközben már az elitalakulatok is Ali Express-es mellényeket kapnak

Az alábbi videón az látható, hogy súlyos szóváltásba keveredik egy mozgósított orosz újonc egy tiszttel. A közkatona a hiányos kiképzésre panaszkodik; elsősorban arra, hogy alig lőnek fegyvereikkel és a képzés ideje alatt nem csinálnak semmit, csak ülnek a gyakorlótéren.

Állítása szerint két hét alatt mindössze 5 alkalommal volt lőtéren, minden alkalommal alig 15 lőszert használhatott el. Arra is kitér, hogy szerinte az orosz haderő nem biztosít nekik megfelelő kiképzőtiszteket, ezért egy „volt szpecnazos barátjuk” készíti fel őket.

Aggressive mobiks at the training centre near Moscow are not happy with the training provided to them. Here the man is arguing with the officer, blaming him for not providing enough shooting drills, and threatening to put him in his place. pic.twitter.com/fmRnwlCkVe