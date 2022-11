Megerősítette az USA: NATO-területre csapódtak orosz rakéták!

Az Associated Press Twitteren közölt a fenti hírt. Hozzátették: a lengyel kormány egyelőre hivatalosan nem erősítette meg a becsapódást.

BREAKING: A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people.A Polish government spokesman did not immediately confirm the information, but said leaders were meeting on https://t.co/W1hhjwa6ez