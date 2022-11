Megfertőződött koronavírussal Hun Sen kambodzsai miniszterelnök, aki az elmúlt hétvégén csúcstalálkozón látta vendégül a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségéhez (ASEAN) tartozó országok vezetőit, köztük Joe Biden amerikai elnököt Phnompenben.

A 70 éves kormányfő - akit az ASEAN képviseletében a G20 csoport kedden kezdődött csúcstalálkozójára is meghívtak - személyesen jelentette be, hogy hétfőn Indonéziában végzett vírustesztje pozitív lett, és az eredményt azóta egy orvosi vizsgálat is megerősítette. Hozzátette, hogy egyelőre semmilyen tünete nincsen, és a teszt óta nem találkozott egyetlen vezetővel sem.

Hun Sen közölte azt is, hogy kedden hazautazik.

Címlapkép: Getty Images