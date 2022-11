Összefogna az EU a saját fegyverbeszerzései kapcsán is?

Thierry Breton, egységes piacért felelős biztos és Josep Borrell, az EU külpolitikai vezetője azt szeretné, hogy amint a Covid-vakcinák kapcsán egyszer már megtörtént, ezúttal próbálkozzon meg az unió közös fegyverbeszerzésekkel is. A felek az EU védelmi minisztereinek mai ülése előtt levélben terjesztették elő a tervet - írja a Politico.

A terv célja a belső fegyverkezési verseny megakadályozása, mert miután számottevő katonai támogatást küldtek Ukrajnába, a tagországoknak

azonnal helyre kell állítaniuk haderejük készenlétét, kezelniük kell a kritikus képességbeli hiányosságokat, és fel kell tölteniük a kimerült készleteket

- írja Thierry Breton, egységes piacért felelős biztos és Borrell, az EU külpolitikai vezetője egy november 9-én kelt levelükben. A Védelmi Közös Közbeszerzési Munkacsoport a rövid távú beszerzési igények összehangolásával segítheti a tagállamokat,

hogy elkerülhető legyen a megrendelésekért folytatott túlzott verseny, amely az árak emelkedéséhez, egy szűk időkeretben az igények túlzott koncentrációjához, valamint készlethiányhoz és a kritikusabb helyzetben lévő tagállamok számára a nélkülözhetetlen eszközök biztosításának nehézségeihez vezetne.

A levélhez csatlakozott "az EU valamennyi, védelmi politikai szempontjából releváns nemzeti ipari szövetsége", valamint a védelmi minisztériumok is. Ez azért fontos, mert

jelentős kétségek vannak afelől, hogy az EU ipara valóban le tudja-e gyártani a megrendelt eszközöket.

Az uniós sokszínűség a fegyverek kapcsán is inkább csak széttöredezetté teszi a piacot. Az EU-ban szolgálatban lévő 2500 helikopter már most is 44 különböző típusból áll össze, a 4200 harckocsi pedig 12 típus között oszlik meg.

Breton és Borrell a közös beszerzési javaslatukat azért is most próbálják meg előtérbe helyezni, mert az uniós védelmi miniszterek ma találkoznak, hogy megvitassák, hogyan töltsék fel újra az Európai Békekeretet, amelyből fegyvereket vásárolnak Ukrajnának. Az 5,7 milliárd eurós hadi kiadásokra szolgáló alap 80 százalékban kimerült már.

A külügyminiszterek hétfői ülésén a tisztviselők egy olyan dokumentumtervezetet vitattak meg, amely formalizálná a blokk Moszkva elszigetelésére irányuló megközelítését. Putyin az Ukrajna elleni háborúja megingásával kiszolgáltatottá tette magát és szövetségeseit a háborús bűnökkel kapcsolatos büntetőeljárásoknak, így sokak szerint már fontolgatja a kilépési stratégiákat is.

Szakértők szerint Putyin potenciális menekülési helyei között előkelő helyen áll Szaúd-Arábia, Szíria, valamint Gerhard Schröder volt német kancellár kastélya a török tengerparti Gümüşlük faluban.

