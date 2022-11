Ügyes trükköt eszelt ki Ukrajna, hogy hozzájusson a legmodernebb amerikai drónhoz

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter még egy november 2-i levélben négy modern MQ-1C Gray Eagle drónt kért. A védelmi miniszter most megismételte a kérését, illetve egy külön dokumentumot is mellékelt, amiben először kért drónok elleni rakétákat is.

A mostani kérés indoklása szerint a modern Gray Eagle drónok, és az AGM-114L (LONGBOW) elhárító-rakéták megerősítenék Ukrajna polgári légvédelmét, és segítenének ellensúlyozni az iráni gyártmányú kamikaze drónok növekvő alkalmazását a polgári infrastruktúra ellen.

Az Egyesült Államok korábban elutasította Kijev kérését a drónok beszerzésére. Washington indoklása szerint a drónok hatótávolsága elér a hagyományosan Oroszországhoz tartozó területekre is, ami a háború eszkalációját hordozhatja magában, illetve aggódnak amiatt is, hogy a drónok lelövése esetén a csúcsmodernnek számító nyugati technológia orosz kézre jut.

Ukrajna azonban reméli, hogy a legutóbbi felvetése megváltoztatja a washingtoni véleményt,

mivel az a légvédelmi rakéta-kérelemmel párosult, és így már az indoklás kifejezetten a civilek és az infrastruktúra védelmét célozza.

A levélben Reznyikov elismerte, a Grey Eagle körüli amerikai aggályokat, de hangsúlyozta, a drónok megfelelő rakétával való felszerelése esetén azok bőven Ukrajna légterén belül járőrözhetnének, és megakadályozhatnának minden olyan rakétacsapást, amit Oroszország mélyen a frontvonalon túli ukrán területekre mérne.

A frontvonalak mögötti csapások nagy kihívást jelentenek a jelenlegi légvédelmi rendszerek számára

- tette hozzá Reznyikov levelében. A darabonként 10 millió dollárba kerülő amerikai drón bevetési magassága megközelíti a 8 ezer métert, 30 óránál is többet képes a levegőben tölteni, és nagy hatótávolságú Hellfire rakétát is hordozhat. A drón ukrán részre történő átadása kétségtelenül nagy technológiai ugrást jelentene Ukrajna számára.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons