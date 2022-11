Új célpontot szemeltek ki maguknak az oroszok? Intenzív harcokról szivárognak videók

Mit ismert, a Wagner-csoport hónapok óta próbálja elfoglalni Bahmut városát – ez egy donyeci település, amely azért fontos, mert logisztikai összekötő-útvonal az északi, északnyugati és a déli, délkeleti városok közt.

Az elmúlt órákban kifejezetten sok videó került fel az internetre a Bahmut térségéből, ami jelentheti azt, hogy az orosz haderő erre a városra kezdett el koncentrálni a herszoni kivonulás után. Több orosz OSINT-csatorna is ír erről a lehetőségről, de egyelőre nagyszabású offenzívának nincs egyértelmű bizonyítéka.

Az ukrán Truha hírügynökség az alábbi videót tette közzé a városból: láthatólag a település intenzív tűz alatt áll.

Bakhmut. It is impossible to forgive Russians for the pain of people of this city. pic.twitter.com/pfzC4qnc3C