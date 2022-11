Alaposan bedurvultak az orosz Lancet-drónok Ukrajnában – Szivárognak a videók

Az elmúlt órákban számos, jó eséllyel friss videó került fel a közösségi médiába arról, hogy az oroszok Lancet-drónokkal támadnak ukrán katonai célpontokat. A támadások valószínűleg egy időben zajlottak a tegnapi, Ukrajna civil infrastruktúráját célzó, országos rakétacsapással.

A „legértékesebb” Lancet-találat egy francia Caesar önjáró löveget ért.

Úgy néz ki, dróntámadás ért egy amerikai M777-es vontatott löveget is, Herszon térségében.

Destruction of a Ukrainian M777 howitzer on the left bank of Kherson by a Lancet drone strike.Notice how the operator prioritises the M777 over killing at least 8 Ukrainian soldiers, amongst them a trained artillery crew. pic.twitter.com/wTcxkhnMO6